Ajax deelt treurig bericht: Ahmetcan Kaplan raakt zwaar geblesseerd

Vrijdag, 16 december 2022 om 19:18 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:13

Ahmetcan Kaplan kan voorlopig niet zijn officiële debuut voor Ajax maken, zo meldt de club vrijdagavond via de officiële kanalen. De centrumverdediger, die afgelopen zomer over werd genomen van Trabzonspor, heeft een nieuwe, zware knieblessure opgelopen. In september werd de negentienjarige Turk ook al uitgeschakeld door knieproblemen.

“Ahmetcan Kaplan komt de komende maanden niet in actie voor Ajax”, zo wordt het persbericht geopend. “De verdediger heeft tijdens de training een blessure opgelopen aan zijn linkerknie en is als gevolg daarvan langdurig uitgeschakeld. De negentienjarige Turk, die afgelopen zomer overkwam van Trabzonspor, is succesvol geopereerd. Kaplan maakte nog geen officiële speelminuten in Ajax 1.”

Get well soon, Ahmetcan Kaplan ?? — AFC Ajax (@AFCAjax) December 16, 2022

In september ging het mis voor Kaplan, toen hij zich met Jong Turkije voorbereidde op de interlandperiode. Hij raakte geblesseerd aan zijn knie op de training en miste de volledige eerste helft van het seizoen. Begin december kon de verdediger eindelijk minuten maken in het shirt van de Amsterdammers tegen Blackburn Rovers, die met (0-2) te sterk waren in een oefenduel. Afgelopen week kreeg Kaplan ook 45 minuten in de vriendschappelijke wedstrijd tegen FC Volendam (4-3 winst).

Kaplan kwam afgelopen zomer voor circa 9,5 miljoen euro over van Trabzonspor en speelde nog niet voor Ajax als Jong Ajax. Vermoedelijk zal zijn debuut voorlopig nog even uitblijven. In Turkije staat de verdediger bekend als een groot talent. In achttien wedstrijden voor Trabzonspor maakte Kaplan veel indruk met zijn verdedigende kwaliteiten. Ajax haalde de Turk als vervanger van Perr Schuurs, die vertrok naar het Italiaanse Torino.