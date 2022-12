Mohamed Salah en Darwin Núñez leggen AC Milan op de pijnbank

Vrijdag, 16 december 2022 om 18:39 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:42

Liverpool heeft een overtuigende zege weten te boeken op AC Milan. De twee Europese grootmachten ontmoetten elkaar in het Al Maktoum Stadium in Dubai, waar de toeschouwers zagen dat het 4-1 werd voor Liverpool. Een van de uitblinkers bij de ploeg van Jürgen Klopp was Darwin Núñez, die als invaller goed was voor twee treffers. Ook Mohamed Salah en Thiago Alcántara kwamen tot scoren voor de Engelsen, terwijl Alexis Saelemaekers tussendoor de gelijkmaker voor zijn rekening nam.

Liverpool begon met de nodige grote namen in de basis. Zo bestond de voorhoede uit Salah, Roberto Firmino en Alex Oxlade-Chamberlain, terwijl ook Thiago, Andy Robertson en Joe Gomez vanaf de aftrap hun opwachting maakten. Aan de kant van Milan waren eveneens veel WK-gangers nog afwezig. Daardoor kreeg onder meer de pas achttienjarige Marko Lazetic de kans in de spits. Saelemaekers (rechts) en Ante Rebic (links) bestreken de flanken. Simon Kjaer, die met zijn land Denemarken in de groepsfase van het WK werd uitgeschakeld, begon op de bank. De nog altijd geblesseerde Zlatan Ibrahimovic keek eveneens vanaf de bank toe.

Het was Liverpool dat de beste start van de wedstrijd had en het beloonde zichzelf al na amper vijf minuten spelen. Een goede inspeelpass van Joël Matip bereikte Firmino aan de rand van het zestienmetergebied, die op zijn beurt Salah aanspeelde. De Egyptenaar hoefde vervolgens alleen nog maar simpel binnen te tikken: 1-0. Liverpool bleef de dominante ploeg en kreeg via Thiago en Oxlade-Chamberlain de mogelijkheden om de score te verdubbelen, maar zij zagen hun schoten naast gaan.

Aan de andere kant was het voor Milan wel raak via Saelemaekers. Een fraaie lange bal van Rebic kwam terecht bij de Belg, die vervolgens naar binnen sneed en de verre hoek vond: 1-1. Toch kwamen de Engelsen nog voor rust verdiend op voorsprong via Thiago. De Spaans international kreeg de bal per toeval voor zijn voeten, waarna zijn schot met rechts in de lange hoek verdween: 2-1. Na rust combineerden Oxlade-Chamberlain en Harvey Elliott er goed op los, maar dat leidde uiteindelijk niet tot groot gevaar voor Milan.

Beide ploegen wisselden er vervolgens op los en dat betekende dat onder meer Núñez zijn opwachting mocht maken. De Uruguayaan was bijna direct trefzeker met een goed schot op doel, waar Antonio Mirante een antwoord op had. Liverpool bleef beter, al had Milan een sterke fase rond de 70e minuut. Dat resulteerde bijna in de gelijkmaker, ware het niet dat de poging van Tommaso Pobega op de lat eindigde. Núñez besliste het duel tien minuten voor tijd. Een fraaie pass van Bobby Clark kwam terecht bij de spits, die in de korte hoek afrondde: 3-1. Een minuut voor tijd werd het ook nog 4-1 door Núñez. Goed voorbereidend werk van Ben Doak leidde ertoe dat de spits alleen nog maar hoefde binnen te tikken.