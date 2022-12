Het VZ-eindrapport van Marokko: dit waren de drie grote uitblinkers

Met een vierde plek op het WK in Qatar heeft Marokko geschiedenis geschreven. Het werd het eerste Afrikaanse land ooit dat de halve finales van een mondiaal eindtoernooi wist te bereiken. De analisten van Voetbalzone gaven na elke wedstrijd van Marokko hun beoordelingen en de spelers hebben hun gemiddelde als eindnotering gekregen. Alleen spelers die drie of meer beoordelingen kregen, zijn meegenomen in het eindrapport.

Yassine Bounou 8,0

Dat Marokko uitgroeide tot dé revelatie van het WK 2022, heeft de ploeg grotendeels te danken aan de uitstekende optredens van Yassine Bounou. De sluitpost wist zich direct te onderscheiden tijdens het doelpuntloze gelijkspel tegen Kroatië in de groepsfase en etaleerde zijn klasse andermaal in de knock-outfase. Zo werd hij de grote held tijdens de strafschoppenserie tegen Spanje door twee penalty’s te stoppen, waarna hij tegen Portugal in de slotfase cruciale reddingen verrichtte op doelpogingen van João Félix en Cristiano Ronaldo.

Achraf Hakimi 6,9

Achraf Hakimi behoort tot de beste rechtsbacks van de wereld en is een van de grote sterren in de selectie van Marokko. De verdediger speelde degelijk in de groepsduels met Kroatië en België, maar werd door analist Yassin Ayoub bekritiseerd voor zijn passieve spel tijdens de minimale zege op Canada. In defensief opzicht viel er dit WK weinig aan te merken op de 24-jarige verdediger. De prachtige panenka, waarmee hij de strafschoppenserie tegen Spanje besliste, zal de wereld nog lang bijblijven.

Nayef Aguerd 6,9

Voor Nayef Aguerd was er dit WK een belangrijke rol in het elftal van Walid Regragui weggelegd. De centrumverdediger raakte tegen Spanje geblesseerd aan zijn hamstring, waardoor de bondscoach in de knock-outduels met Portugal en Frankrijk geen beroep meer op hem kon doen. Marokko gaf in de groepswedstrijden en in het duel met Portugal nauwelijks een kans weg. Als de tegenstander toch een keer gevaarlijk dreigde te worden, was Aguerd het slot op de deur.

Romain Saïss 7,6

Met zijn coaching vervulde Romain Saïss eveneens een niet te onderschatten rol in het succesverhaal van Marokko. De aanvoerder was de absolute leider in de defensie van de Leeuwen van de Atlas en bepaalde de hoogte van de laatste linie. Hij zorgde ervoor dat de onderlinge afstanden zo klein mogelijk werden gemaakt. Saïss was bovendien het toonbeeld van de vechtlust van Marokko. De stopper maakte het duel met Spanje trekkebenend vol en begon vervolgens met een dijbeenblessure aan de wedstrijden tegen Portugal en Frankrijk. In beide duels werd Regragui alsnog gedwongen om zijn verdediger vroegtijdig naar de kant te halen.

Noussair Mazraoui 6,5

Met de aanstelling van Regragui maakte Mazraoui in september zijn langverwachte rentree in de selectie van Marokko. Aangezien de voormalig Ajacied op rechtsback voorrang moet verlenen aan Hakimi, stond Mazraoui op het WK in Qatar als linksback geposteerd. De verdediger speelde een degelijk toernooi en liet - net als de rest van de verdedigers van Marokko - in defensief opzicht nauwelijks een steek vallen. Op basis van de beoordelingen van de analisten van Voetbalzone ligt het gemiddelde van de back van Bayern München het laagst van alle verdedigers.

Sofyan Amrabat 7,9

In de Marokkaanse vechtmachine van bondscoach Regragui was Sofyan Amrabat op het WK in Qatar een onmisbare schakel. De middenvelder onderscheidde zich met zijn coaching, het drukzetten op de bal en was bovendien extreem belangrijk in de opbouw. Amrabat kon na de verloren halve finale tegen Frankrijk volgens Fabrizio Romano rekenen op lovende woorden van Emmanuel Macron. “Jij was de beste middenvelder van het toernooi”, zou de Franse president gezegd hebben in de kleedkamer van Marokko. Zijn goede spel op het WK kan zomaar eens genoeg zijn voor een toptransfer.

Azzedine Ounahi 6,7

Anderhalf jaar geleden speelde Azzedine Ounahi nog op het derde niveau van Frankrijk. De technisch begaafde middenvelder wist de analisten van Voetbalzone in de eerste twee groepsduels, gezien de onvoldoendes, nog niet te overtuigen. Hierna groeide hij echter uit tot dé Marokkaanse revelatie op het WK. Bondscoach Luis Enrique was vol lof over Ounahi na de uitschakeling van Spanje. Mundo Deportivo linkte de middenvelder al aan Barcelona, terwijl L’Équipe schreef dat Leicester City maar liefst 45 miljoen euro voor de middenvelder van Angers zou overhebben. Dat Ounahi deze winter een toptransfer gaat maken, lijkt een zekerheid.

Selim Amallah 5,6

Waar Amrabat en Ounahi uitgroeiden tot absolute smaakmakers op het WK in Qatar, viel Selim Amallah juist in negatieve zin op. Zijn spel kon de analisten van Voetbalzone niet bekoren. Vooral tijdens het eerste groepsduel met Kroatië zakte de middenvelder van Standard Luik volgens Ali Boussaboun door het ijs. “Hij kan er geen fucking reet van! Hij heeft ook geen idee wat er allemaal om hem heen gebeurt als hij de bal krijgt”, zei de analist in niet mis te verstane woorden. Drievoudig Oranje-international Dries Boussatta sloot zich daarbij aan. “Als je het terugkijkt, zie je dat hij alles fout doet.”

Hakim Ziyech 7,2

“Geef Ziyech liefde en vertrouwen, dan is hij bereid te sterven voor je.” Het zijn de lovende woorden van bondscoach Regragui, die de middenvelder voor het WK bij de selectie haalde. Ziyech moet het bij Chelsea doen met spaarzame invalbeurten, maar kreeg op het WK het vertrouwen van Regragui als hangende rechtsbuiten. In veel WK-duels beperkte Marokko zich tot verdedigen. Ziyech viel daardoor vooral op vanwege zijn geleverde defensie arbeid zonder echt beslissend te kunnen zijn. In de wedstrijd tegen Kroatië liet hij zijn frivoliteit wel zien, al kon ook hij niet voorkomen dat het Balkanland de strijd om de derde plek won.

Youssef En-Nesyri 6,25

Als Youssef En-Nesyri niet beslissend was geweest met zijn treffers tegen Canada en Portugal, had hij met een onvoldoende in het eindrapport gestaan. De spits van Sevilla was in de overige WK-duels nagenoeg onzichtbaar. En-Nesyri is niet de meest elegante spits, maar wel enorm belangrijk vanwege zijn defensie arbeid. Met zijn rake kopbal tegen Portugal, waarbij hij hoog boven Rúben Días en de uitkomende doelman Diogo Costa uit torende, bezorgde hij Marokko een historische plek in de halve finale.

Sofiane Boufal 6,5

Net als Ziyech en En-Nesyri was ook Sofiane Boufal dit WK een zekerheidje voor Regragui. Bij goals of assists was de vleugelaanvaller alleen niet betrokken. Boufal liet veelvuldig zien een frivole dribbelaar te zijn, maar meer dan enkele speldenprikken leverde dit niet op.