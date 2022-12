‘Verwachte deal tussen Feyenoord en nieuwe hoofdsponsor plots onzeker’

Vrijdag, 16 december 2022 om 17:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:46

Chris Woerts stelt dat T-Mobile niet de nieuwe hoofdsponsor van Feyenoord gaat worden. De sportmarketeer noemt de berichtgeving over de mogelijke samenwerking tussen de twee partijen een 'broodjeaapverhaal'. Donderdag bracht 1908.nl het nieuws dat Feyenoord in gesprek is met het Duitse telecombedrijf, maar daar is volgens Woerts dus niets van waar.

Woerts doet die onthulling vrijdag op Twitter. "Voor alle duidelijkheid: T-Mobile wordt NIET, ik herhaal, NIET de nieuwe shirtsponsor van Feyenoord. Het kan maar duidelijk zijn! Broodje aap verhaal! #onzin." Het nieuws is opvallend te noemen, daar 1908.nl vaak op het juiste spoor zit met nieuwtjes omtrent de Rotterdamse club. Het contract van Feyenoord met de huidige hoofdsponsor, EuroParcs, loopt komende zomer af. Daardoor is de huidige koploper van de Eredivisie actief op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor.

De Rotterdammers strijken door het contract met EuroParcs jaarlijks zo'n 5,5 miljoen euro op. 1908 wist te melden dat de aanstaande deal met T-Mobile meer zou opleveren voor Feyenoord, maar daar lijkt het, volgens Woerts, niet van te komen. Eerder werd DP World genoemd als potentiële nieuwe hoofdsponsor, maar de gesprekken zijn tot op heden op niks uitgelopen. Het is daarom nog maar de vraag welke sponsor vanaf het seizoen 2023/24 op het shirt van de Stadionclub prijkt.

Mocht het alsnog van een overeenkomst tussen Feyenoord en T-Mobile komen, zou het zeker niet de eerste club zijn die de telecomgigant sponsort. Het bekendste samenwerkingsverband van T-Mobile in de voetbalwereld is dat met Bayern München. Afgelopen augustus zette het bedrijf zijn handtekening onder een contract dat het tot 2027 aan der Rekordmeister verbonden houdt. T-Mobile is al sinds 2002 de hoofdsponsor van Bayern en zal dus over vijf jaar het 25-jarig jubileum vieren. Volgens Duitse media levert de deal Bayern zo'n vijftig miljoen euro op jaarbasis op. Ook FC Utrecht wordt gesponsord door T-Mobile. Het contract met de Domstedelingen loopt in de zomer van 2023 af.