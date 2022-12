Regragui steunt protest tegen FIFA: ‘Goed om iets van je te laten horen’

Vrijdag, 16 december 2022 om 17:00 • Noel Korteweg

De bondscoach van Marokko, Walid Regragui, vindt het niet meer dan logisch dat de Marokkaanse bond een protest heeft ingediend bij de FIFA tegen de arbitrage van de halve finale tegen Frankrijk (2-0 verlies). De reden daarvoor waren twee momenten waarbij de Leeuwen van de Atlas naar eigen zeggen een penalty hadden moeten krijgen. “Soms is het goed om iets van je te laten horen”, aldus Regragui.

Marokko diende na de halve finale protest in bij de FIFA wegens de manier waarop scheidsrechter César Ramos het duel leidde. Er is een klacht ingediend bij de wereldvoetbalbond, waarin te lezen viel dat de Marokkanen twee strafschoppen hadden moeten krijgen en waarin er van 'groteske fouten' werd gerept. Het ging vooral om twee momenten in de eerste helft. Sofiane Boufal ging bijvoorbeeld naar de grond na een stevige aanraking met Theo Hernández, maar dat was volgens Ramos een schwalbe. Boufal kreeg daarom een gele kaart.

Regragui staat achter het protest van de Marokkaanse bond. “Ik denk dat we zijn benadeeld”, begint de oefenmeester op de persconferentie voorafgaand aan de troostfinale tegen Kroatië van zaterdagmiddag. “Ik weet ook wel dat we door dit protest niet opeens wél naar de finale gaan, maar het is wel goed om soms iets van je te laten horen. Frankrijk heeft een paar weken terug toch ook geprotesteerd tegen een afgekeurd doelpunt tegen Tunesië? Zo raar is dat allemaal niet.”

Het gaat Regragui vooral om het moment tussen Boufal en Hernández, waar Ramos volgens de trainer een strafschop voor had moeten geven. “Maar dat deed hij niet, hij gaf Boufal zelfs een gele kaart. Er werd vervolgens ook geen videoscheidsrechter ingeschakeld. Begrijp me goed: ik zeg niet dat we hadden gewonnen als we een penalty hadden gekregen, maar we hadden wel een penalty verdiend.” Het wordt nog afwachten of Noussair Mazraoui en Nayef Aguerd, die beiden met een blessure kampen, de troostfinale gaan halen. Aanvoerder Romain Saïss ontbreekt sowieso wegens een kwetsuur. “Iedereen wil graag om de derde plaats spelen, maar ik ga geen risico’s nemen met spelers. Het moet wel verantwoord zijn”, sluit Regragui af.