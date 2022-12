Alderweireld onthult drie woorden die De Bruyne naar hem riep tijdens WK-clash

Vrijdag, 16 december 2022 om 16:25 • Wessel Antes

Toby Alderweireld is tijdens een persconferentie teruggekomen op het akkefietje dat hij tijdens het teleurstellende WK van België had met Kevin de Bruyne. Halverwege het gewonnen groepsduel met Canada (1-0) kreeg het tweetal het publiekelijk met elkaar aan de stok. Terug in België onthult de 33-jarige mandekker van Royal Antwerp FC wat De Bruyne hem toebeet in Qatar: “Houd uw bakkes!”, schreeuwde de sterspeler van Manchester City.

De Bruyne maakte daarnaast een wegwerpgebaar naar de voormalig Ajacied, al heeft Alderweireld het hem al lang en breed vergeven. “Ik snap dat Kevin dat zei, want ik had ook net iets geroepen. Dat gebeurde in het heetst van de strijd. We hadden net 35 minuten onder druk gestaan, wat bij iedereen een stresshormoon vrijmaakte. Dan kan het er al eens zo uit komen.” Vervolgens benadrukt Alderweireld dat zo’n ‘incident’ niet altijd negatief hoeft te zijn.

“Die woordenwisseling toonde aan dat we ermee bezig zijn”, aldus de 127-voudig international. “Als het ons niet interesseerde, hadden we het allemaal laten passeren. In de kleedkamer, hand op mijn hart, werd alles snel uitgepraat.” België is inmiddels hard op zoek naar een opvolger van Roberto Martínez. Alderweireld hoopt onder de nieuwe bondscoach nog altijd deel uit te maken van de selectie van de Rode Duivels.

In Qatar sprak Alderweireld overigens ook al over het incident met De Bruyne, maar toen wilde hij niet alle feiten op tafel leggen. “Dat is voetbal, pure emoties. We zijn hier niet als koorknapen. We zijn hier als mannen. Kevin had iets en ik was het daar niet mee eens. Punt. Dat zijn een beetje emoties. Ik spreek me niet uit over de details. Dat gaat allemaal heel snel. Maar de knoppen zijn heel snel omgedraaid en het is uitgesproken tussen Kevin en mij. We zijn meer dan oké samen.”