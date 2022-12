Ex-trainer van Bologna Sinisa Mihajlovic op 53-jarige leeftijd overleden

Vrijdag, 16 december 2022 om 16:10 • Noel Korteweg • Laatste update: 16:23

Sinisa Mihajlovic is vrijdag overleden. De Servische trainer, die in Italië actief was bij onder meer Bologna, Torino, AC Milan en Internazionale, leed sinds 2019 aan leukemie. Ondanks die ziekte bleef hij nog ruim drie jaar aan als trainer bij Bologna. Afgelopen september werd hij daar ontslagen. Mihajlovic is 53 jaar geworden.

Gedurende de voorbereiding op dit seizoen moest Mihajlovic meerdere behandelingen ondergaan, waardoor hij onder meer de vriendschappelijke wedstrijden tegen AZ (1-0 verlies) en FC Twente (4-1 nederlaag) miste. Aan het einde van de voorbereiding kon hij weer aansluiten bij de selectie.

Goodbye, Mister, you will forever be in our hearts. pic.twitter.com/QeMs4zeUJc — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) December 16, 2022

Mihajlovic werd afgelopen september ontslagen bij Bologna nadat er in de eerste vijf competitiewedstrijden drie keer werd gelijkgespeeld en twee keer werd verloren. Dat was een moeilijke beslissing voor Joey Saputo, zo zei de voorzitter van de Italiaanse club destijds. “Ondanks zijn verblijven in het ziekenhuis stond hij altijd in nauw contact met de selectie. Hij deed altijd zijn best om in contact te blijven met zijn jongens en collega’s.”

“Hoewel hij nu niet meer onze trainer is, staan alle mensen binnen de club voor altijd achter hem”, aldus Saputo in september. Als speler was Mihajlovic goed voor 63 interlands voor Joegoslavië en was hij onder meer actief op het WK in 1998 en op het EK in 2000. De Serviër speelde daarnaast ruim tweehonderd wedstrijden voor Lazio. Ook was Mihajlovic jarenlang actief bij Sampdoria, AS Roma en Internazionale. Zijn grootste succes als speler kende hij in het seizoen 1990/91 bij Rode Ster Belgrado, toen hij de Europa Cup 1 won.