UniBoost: 50x je inzet als je de juiste wereldkampioen voorspelt!

Vrijdag, 16 december 2022 om 16:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:38

Argentinië en regerend wereldkampioen Frankrijk strijden zondag in Qatar om de wereldtitel. Zet Lionel Messi dan eindelijk de kroon op zijn imposante carrière, of is het Kylian Mbappé die als topscorer van het WK het laatste lacht? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de eindstrijd van zondagmiddag in het Lusail Stadium.

De Argentijnse ploeg kende met de 1-2 nederlaag tegen Saudi-Arabië een valse start van het WK. Het elftal van bondscoach Lionel Scaloni toonde nadien echter de nodige veerkracht en wist op weg naar de finale onder meer het Nederlands elftal te elimineren. Messi is met vijf doelpunten mede-topscorer van het WK en de grote ster bij Argentinië, dat snakt naar de eerste wereldtitel sinds 1986.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Denk jij dat Argentinië zondag de nieuwe wereldkampioen is? Check dan de UniBoost!

Frankrijk had weinig tegenslag op de route richting de tweede WK-finale op rij. Les Bleus hadden het in de kwartfinale nog wel even heel moeilijk met Engeland, maar dankzij de heldenrol van Olivier Giroud bleef de wereldtitel in zicht. Mbappé wist in de laatste twee duels van Frankrijk niet te scoren. Desondanks is de pijlsnelle superster nog steeds topscorer van het WK met vijf doelpunten. Aan hem de taak om Messi, die ook vijfmaal scoorde, zondag definitief op afstand te zetten.

Zie jij Frankrijk opnieuw de wereldtitel veroveren? De quotering hiervoor staat op 2.95!

De ogen van de hele voetbalwereld zullen zondag met name gericht zijn op Messi. De 35-jarige spelmaker kondigde zijn afscheid als international aan en wil dolgraag afsluiten met de wereldtitel. Frankrijk zet in op de derde WK-winst in de geschiedenis en Mbappé is natuurlijk gefocust op de topscorerstitel. Het gevecht om de eindzege van het veelbesproken WK in Qatar begint zondag om 16.00 uur Nederlandse tijd.

Denk jij dat Messi zondag de score opent? De quotering hiervoor staat op 4.80!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+