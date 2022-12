Hans Kraay: ‘Frank de Boer heeft hen afgewezen, maar dat weet niemand’

Vrijdag, 16 december 2022 om 14:49 • Wessel Antes • Laatste update: 15:34

Frank de Boer heeft afgelopen zomer een aanbod van het Griekse Olympiakos afgeslagen, zo onthulde Hans Kraay junior donderdagavond in WK Praat. De 52-jarige Hoornaar is sinds zijn vertrek bij het Nederlands elftal (na het EK van 2021) nog niet aan een nieuwe uitdaging begonnen, maar hoeft volgens Kraay niet te klagen over het aantal geïnteresseerde clubs.

“Het is natuurlijk heel erg stil rondom Frank de Boer. Mensen denken: krijgt hij helemaal geen aanbiedingen meer?”, aldus Kraay, die dat vervolgens als een misvatting wegzet. “Die krijgt hij zeker wel, maar daar koketteert hij niet mee. Hij heeft een half jaar geleden volmondig ‘nee’ gezegd tegen Olympiakos Piraeus. Dat weet niemand.” Hoewel de trainerscarrière van De Boer voorspoedig begon met vier landstitels bij Ajax, waren zijn avonturen bij Internazionale, Crystal Palace en Atlanta minder succesvol.

Toch hoopt Kraay dat De Boer binnenkort weer op de velden te vinden is. “Ik hoop dat hij snel weer een nieuwe club krijgt. Hij heeft Ajax vier keer kampioen gemaakt, hè? Niet eens met het allerbeste elftal.” Mark van Rijswijk, ook te gast in WK Praat, zou het niet vreemd vinden als FC Utrecht De Boer een belletje geeft. “Je haalt wel iemand van naam binnen. In dat opzicht past hij heel erg bij Utrecht.” De club uit de Domstad zag Henk Fraser afgelopen woensdag opstappen vanwege grensoverschrijdend gedrag.

Uit een interview van De Boer met Het Parool bleek vorige maand echter dat de oefenmeester zelf niet staat te popelen om weer te beginnen. Hij sprak openhartig over de moeilijkheden in het trainersvak. “Het kriebelt geen seconde. Als manager ben je eigenlijk alleen maar bezig om het glas bij te vullen voor degenen die het als halfleeg zien”, zei De Boer onder meer. Toch lijkt de deur ergens wel op een kier te staan. “Ik weet zeker, als je me nu op het veld zet met een groep voetballers, dat ik na drie minuten enthousiast ben.”