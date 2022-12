FC Utrecht gaat dieper in op vertrek Henk Fraser: ‘Gedrag was niet te tolereren’

Vrijdag, 16 december 2022 om 14:25 • Noel Korteweg

Algemeen directeur Thijs van Es van FC Utrecht heeft vrijdag tekst en uitleg gegeven over het vertrek van Henk Fraser. De 56-jarige oefenmeester stapte afgelopen woensdag op bij de Domstedelingen nadat hij Amin Younes bij zijn keel had gegrepen tijdens een training. “Als Henk zelf niet de beslissing had genomen om op te stappen, hadden wij dat voor hem gedaan”, zegt Van Es.

Het incident met Younes vond zaterdagmiddag plaats tijdens een training in Utrecht. De ex-Ajacied ging verhaal halen bij Urby Emanuelson nadat laatstgenoemde niet floot voor een vermeende overtreding. Dat duurde volgens Voetbal International ‘een tikkeltje te lang’ en was ‘een tikkeltje irritant’. Op dat moment werd Younes in zijn rug geduwd door Fraser, waarna de trainer hem bij zijn keel greep. De Duitse vleugelspeler stapte vervolgens samen met een medespeler van het veld. Younes vloog daarnaast maandag niet mee naar het trainingskamp in Spanje, terwijl Fraser dat wel deed. Daar zijn meerdere gesprekken over zijn gedrag gevoerd, waarna de oefenmeester besloot om op te stappen. Als Fraser dat niet had gedaan, dan had FC Utrecht hem ontslagen.

Van Es gaf vrijdag duidelijkheid over de kwestie. “Het gedrag van Henk was niet te tolereren”, citeert het Algemeen Dagblad de algemeen directeur. “De grens opzoeken mag, maar eroverheen gaan niet. Als een supporter zich misdraagt, krijgt hij een stadionverbod. Als iemand op kantoor gewelddadig gedrag vertoont, wordt hij ontslagen. Een trainer die duidelijk grensoverschrijdend gedrag vertoont is niet te handhaven. Als Henk zelf niet de beslissing had genomen om op te stappen, dan hadden wij dit voor hem gedaan.”

Nadat duidelijk werd dat het incident tussen Fraser en Younes zaterdagmiddag had plaatsgevonden en dat de trainer maandag ‘gewoon’ met de selectie op het vliegtuig stapte, ontstonden er vraagtekens. Dat was het gevolg van een ‘uiterst zorgvuldige procedure’, zo stelt Van Es. De club heeft gesproken met eigenaar Frans van Seumeren, de raad van commissarissen, de spelers en met enkele experts. “Bij zo’n gebeurtenis is zorgvuldig handelen gewenst. We wilden niet uit emotie handelen, maar een gedegen besluit nemen”, aldus de algemeen directeur.

Younes heeft zich ziekgemeld bij de club. Zodra de Duitser zich weer meldt, zal de clubleiding met hem in gesprek gaan. “De speler in kwestie is het slachtoffer. Dat is de insteek van het gesprek”, zegt Van Es, die ontkent dat Fraser al langer onder druk stond. “We staan gedeeld zesde en zijn bezig aan een uitstekende reeks. We wilden honderd procent door met Henk, dat maakt dit gebeuren zo ongelooflijk tragisch. Ook voor Henk zelf.” FC Utrecht hervat de Eredivisie op 8 januari met een thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Van Es geeft aan dat er niet per se haast is geboden bij het vinden van een nieuwe trainer, maar dat het vooral iemand moet zijn die goed bij de club past.