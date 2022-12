Einde van een tijdperk: Sergio Busquets stopt als international van Spanje

Vrijdag, 16 december 2022 om 13:59 • Wessel Antes • Laatste update: 14:07

Sergio Busquets heeft besloten een punt achter zijn interlandloopbaan te zetten, zo laat de 34-jarige middenvelder weten via social media. De controleur was tijdens het teleurstellende WK in Qatar nog aanvoerder bij la Roja, maar vindt het na 143 interlands voor zijn geboorteland mooi geweest. Busquets werd in zijn loopbaan als Spaans international zowel wereldkampioen (2010) als Europees kampioen (2012). Jarenlang fungeerde hij in de belangrijke defensieve rol achter zijn Barcelona-teamgenoten Xavi en Andrés Iniesta.

Dat Busquets zou stoppen als international lag al in de lijn der verwachting. Hij neemt afscheid middels een gelikte video op onder meer Instagram. “Het was een eer om mijn land te vertegenwoordigen en naar de top te brengen. Om aanvoerder te zijn en om zoveel wedstrijden te mogen spelen. Soms succesvol, soms minder succesvol, maar altijd met volledige inzet.” Zijn interlandloopbaan eindigt met een deceptie: Busquets miste tijdens de verloren strafschoppenreeks tegen Marokko één van de Spaanse penalty's.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Toch kan de gelouterde Barça-legende terugkijken op een geweldige interlandcarrière voor Spanje. In de 143 interlands die Busquets sinds 1 april 2009 speelde was hij goed voor twee doelpunten en negen assists. Daarnaast pakte hij regelmatig een gele kaart: maar liefst 25 keer. De stofzuiger werd echter nooit van het veld afgestuurd met een rode kaart bij Spanje. In de gewonnen WK-finale tegen Nederland (0-1) deed Busquets de volledige wedstrijd mee. Ook de succesvolle EK-finale van 2012 tegen Italië (4-0 winst) speelde hij vanaf het eerste fluitsignaal uit.

Busquets zal in het komende jaar hoogstwaarschijnlijk ook afscheid gaan nemen van Barcelona. De middenvelder wordt al jaren in verband gebracht met een overstap naar de MLS. Inter Miami CF, de club van voetballegende David Beckham, zou de eindbestemming moeten zijn in de succesvolle carrière van Busquets. Voor la Roja ziet de toekomst er ondanks het pensioen van de middenvelder rooskleurig uit: Gavi en Pedri toonden dit WK al aan moeiteloos mee te kunnen op het mondiale podium.