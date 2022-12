Infantino laaiend enthousiast over ‘geweldig succes’: ‘Dit is het beste WK ooit’

Vrijdag, 16 december 2022 om 13:21 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:44

Gianni Infantino staat nog steeds achter het verbod van de FIFA op de OneLove-aanvoerdersband tijdens duels op het WK in Qatar. De voorzitter van de wereldvoetbalbond baarde op een persconferentie opzien met enkele opvallende uitspraken. Zo noemde Infantino het mondiale eindtoernooi in Qatar ‘het beste WK ooit’.

Infantino stelt dat er in het voetbal geen plaats is voor politieke statements. “Veel mensen hebben verschillende meningen”, zegt hij. “Maar we willen ook het voetbal beschermen. Het gaat om 211 voetbalteams met hun fans. Niet om 211 landen met verschillende regimes, of geloven of overtuigingen. Natuurlijk geven wij als FIFA ook om mensenrechten. Ik vind dat we waarden, de mensenrechten en rechten van iedereen hebben beschermd op dit WK. Maar laten we ook genieten van de wedstrijden van 90 of soms 120 minuten. Zonder andere emoties. Zonder even aan andere dingen te denken.”

Volgens Infantino heeft het WK ‘een verbindende kracht’ laten zien. “Er waren 3,27 miljoen toeschouwers in de stadions. We hebben 62 wedstrijden gezien zonder incidenten en met een geweldige, positieve sfeer. De mensen kwamen samen, vergaten hun problemen en hadden plezier. Zoals je hebt kunnen zien, is het een geweldig succes geweest. Qua kijkcijfers tikt dit WK bijna de vijf miljard aan."

Infantino benadrukt ook het sportieve succes van het WK in Qatar. “Voor de allereerste keer hebben we teams uit alle continenten teruggezien in de knock-outfase. Daarnaast is er voor het eerst een WK-wedstrijd gefloten door een vrouw, de Franse Stéphanie Frappart. En ze deed het erg goed. Ik bedank alle arbeiders en vrijwilligers die geholpen hebben om van dit WK het beste WK ooit te maken.”