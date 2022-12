Aanstaande megadeal wordt ontkend: ‘Wie is Ronaldo? Ik ken hem niet’

Vrijdag, 16 december 2022 om 11:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:42

Mussali Al Muammar, de voorzitter van de Saudische club Al-Nassr, lacht de geruchten over een akkoord met Cristiano Ronaldo weg. Marca bracht begin december naar buiten dat de 37-jarige transfervrije aanvaller vanaf 1 januari voor Al-Nassr zal gaan spelen. Ronaldo kan volgens de Spaanse sportkrant een contract voor 2,5 jaar tekenen en per seizoen maar liefst tweehonderd miljoen euro opstrijken in Saudi-Arabië, verdeeld over salaris en advertentie-inkomsten. Ronaldo ontkende vervolgens echter een akkoord.

Na het veelbesproken interview dat de Portugees gaf aan Piers Morgan besloot Manchester United met wederzijds goedvinden om het tot medio 2023 lopende contract van Ronaldo te verscheuren. Hij zou een megadeal uit het Midden-Oosten hebben gekregen, maar Al Muammar wil niet ingaan op de geruchten dat hij op het punt staat om de 196-voudig international te contracteren. “Wie is Ronaldo? Ik ken hem niet”, zegt de voorzitter van Al-Nassr met een knipoog in een video op Twitter.

Waar Marca stellig was over een akkoord van Ronaldo met Al-Nassr, werd dit later door de aanvaller zelf en transfermarktexpert Fabrizio Romano al snel ontkracht. Pedro Sepúlveda, journalist van Portugese nieuwszender SIC Notícias, bevestigde eveneens dat Ronaldo het aanbod zal gaan afwijzen omdat hij nog altijd op het hoogste niveau wil spelen. Bij voorkeur doet Ronaldo dat bij een club die Champions League-voetbal speelt. In de wandelgangen komen vooralsnog echter voornamelijk non-Europese teams naar voren. Zo wordt het Inter Miami van David Beckham genoemd als geïnteresseerde.

Ronaldo begon zonder werkgever aan het WK, dat voor hem en Portugal in de kwartfinale eindigde vanwege de 1-0 nederlaag tegen Marokko. De veelbesproken aanvaller had onder bondscoach Fernando Santos geen vaste plaats en was daar zichtbaar ontevreden over. Afgelopen woensdag verscheen hij op het trainingscomplex van Real Madrid, zo meldden onder meer het in Madrid gevestigde medium Relevo en GOAL. Ronaldo trainde alleen, zo klonk het vanuit de Spaanse hoofdstad, en wil in afwachting van een nieuwe werkgever zijn conditie op peil houden bij de club die hij tussen 2009 en 2018 diende.