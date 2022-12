Situatie Ronaldo zorgt voor pijnlijke déjà vu: ‘Alsof ik alles herbeleef’

Vrijdag, 16 december 2022 om 11:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:24

De huidige situatie van Cristiano Ronaldo roept veel herinneringen op bij Francesco Totti. De clublegende van AS Roma bivakkeerde in de nadagen van zijn carrière eveneens op de reservebank en moest het onder trainer Luciano Spalletti doen met invalbeurten. Sinds 2020 is Totti zelfs helemaal niet meer bij de Romeinse club te vinden, daar hij na een ruzie met de Amerikaanse voorzitter James Pallotta de deur achter zich dicht besloot te trekken.

Ronaldo kreeg het bij Manchester United aan de stok met Erik ten Hag en belandde tijdens het WK ook bij de Portugese ploeg op de reservebank. De situatie doet Totti sterk denken aan de nadagen van zijn eigen loopbaan. "Als ik Ronaldo de laatste maanden bekijk, voelt het alsof ik alles weer herbeleef", aldus de Italiaan bij het Twitch-kanaal BepiTV. "Ik weet wat hij doormaakt, hoe hij zich op dit moment voelt en hoe het is om als topper plots van de zijlijn toe te moeten kijken. Ik denk dat daar meer respect voor moet zijn."

Voor Totti wachtte in 2017 hetzelfde lot als Ronaldo. De 46-jarige Italiaan kwam nauwelijks voor in de plannen van Spalletti en moest het in zijn afscheidsjaar vooral stellen met korte invalbeurten. "Ik ben hier niet om Totti’s nalatenschap te coachen. Ik ben hier om Totti de voetballer te coachen", zei Spalletti daar destijds over. Totti hoopt zijn voormalig oefenmeester ooit nog te spreken. "Ik weet ook dat dit zal gebeuren, zodat wij iedereen uitleg kunnen geven over de relatie die we hadden. Het is jammer dat het zo is geëindigd, want hij blijft een van de beste trainers ter wereld."

Voor Ronaldo moeten de komende weken uitwijzen waar zijn toekomst ligt. De Portugees vertrok onlangs bij United en zit sindsdien zonder werkgever. Deze week doken beelden op waarop te zien was dat hij aan zijn conditie werkt bij Real Madrid. Ronaldo kreeg persoonlijk toestemming van voorzitter Florentino Pérez om op een veld naast de hoofdmacht van trainer Carlo Ancelotti individueel een oefensessie af te werken. Voor zover bekend had Ronaldo geen contact met de spelers van Real. Diverse jeugdspelers kwamen wel dicht bij de voormalig speler van de Madrileense club om met hem op de foto te kunnen.