Toby Alderweireld fantaseert openlijk over bondscoachschap Louis van Gaal

Vrijdag, 16 december 2022 om 10:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:39

In België raken ze maar niet uitgesproken over het mogelijke bondscoachschap van Louis van Gaal. De afzwaaiend Oranje-coach liet zich onlangs op een persconferentie uit over een eventueel dienstverband bij de Rode Duivels, wat tot een storm aan media-aandacht heeft geleid bij de zuiderburen. Toby Alderweireld ziet een samenwerking met Van Gaal wel zitten, zo vertelt hij bij Villa Sporza.

Een journalist van Het Nieuwsblad vroeg Van Gaal tijdens het WK naar de vacante trainerspositie bij de Belgische nationale ploeg. "Ik zag op enkele websites uw naam opduiken als potentiële bondscoach voor België. Is dat iets wat u ziet zitten, om met uw vrouw naar België te verhuizen?", werd Van Gaal voorgelegd. "België is een mooi land met hele vriendelijke mensen", aldus Van Gaal enigszins cynisch. "En Knokke is een heel mooi strandpaleis. Dus ik heb er al over nagedacht. Je moet mijn vrouw Truus zien te overtuigen."

Sinds de uitspraken van Van Gaal raken ze in België niet uitgesproken over het onderwerp. Donderdag in Villa Sporza kwam de 71-jarige coach opnieuw ter sprake. Ditmaal was Alderweireld te gast. De verdediger van Royal Antwerp, die nog niet samenwerkte met Van Gaal, werd gevraagd naar zijn mening over de Nederlander. "Hij is een heel speciale man en trainer", aldus Alderweireld. "Iedereen die met hem gewerkt heeft, is vol lof over hem. Hij is een van de grootste trainers ter wereld, dus waarom niet?"

Alderweireld zelf is nog niet van plan om te stoppen bij België. De mandekker gaf donderdag tijdens een persmoment te kennen nog niet klaar te zijn als international. "Ik speel graag voor mijn land en zo lang ik het fysiek kan opbrengen, wil ik doorgaan", aldus de voormalig Ajacied. "Uiteraard was ik teleurgesteld na de uitschakeling. Ik heb tijd gehad om samen met mijn familie na te denken over mijn toekomst bij de nationale ploeg. Mijn vrouw zei dat ik mijn gevoel moest volgen en dat ze achter mij staat, wat ik ook zou beslissen. Dat heeft me gesterkt in mijn gevoel om door te gaan."