Lans gebroken voor Blind: ‘Ziet bijna alles sneller dan een doorsnee voetballer’

Vrijdag, 16 december 2022 om 09:08 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:18

Hans Kraay junior breekt een lans voor Daley Blind. De Telegraaf verzekerde woensdag dat de 32-jarige linksback in januari vertrekt bij Ajax. Blind, die een contract heeft tot medio 2023, zou een transferverzoek ingediend hebben, al gaf hij zelf in een statement op Twitter aan dat er ‘een verkeerde afspiegeling van de situatie wordt weergegeven’. Kraay junior kan het begrijpen, mocht de Ajacied uit de Johan Cruijff ArenA willen vertrekken.

Onder Alfred Schreuder nam dit seizoen de kritiek steeds verder toe op Blind. De coach hield aanvankelijk vast aan een basisplek voor de verdediger, maar zette de linksachter annex centrumverdediger in de laatste vier wedstrijden voorafgaand aan het WK op de bank achter Owen Wijndal. Kraay junior is desondanks lovend over Blind. “Hij ziet bijna alles sneller dan een doorsnee voetballer en hij kan het ook uitvoeren”, geeft de analist aan in WK Praat op ESPN. “Hij kan als geen ander ballen tussen de linies geven, dat kunnen er ook maar heel weinig. Hij kan bijna overal spelen ook, dat zijn allemaal plussen voor hem.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kraay junior begrijpt dan ook niet waarom Blind geregeld kritiek krijgt. “Als hij week in en week uit goed speelt, dan heeft niemand het over dat hij zo langzaam is. Nu hij af en toe iets minder spel laat zien hebben we het steeds meer over dat hij traag is. Hij kan daar zelf waarschijnlijk niet meer tegen. Een andere handicap van hem is dat geen enkele trainer hem een seizoen lang op dezelfde positie gebruikt.” De vele kritiek is volgens Kraay junior een terechte reden dat Blind de deur bij Ajax achter zich dicht zou willen trekken. “Hij voelt zich gewoon echt vernederd. Die kritiek kan hij gewoon niet meer behappen. En of dat nou terecht of niet is, ik zou als ik hem was lekker gaan naar een club waar je gewaardeerd wordt.”

Woensdag verzekerde De Telegraaf dat Blind een transferverzoek had ingediend bij Ajax, dat door de clubleiding van de Amsterdammers werd gehonoreerd. De linkspoot zou vanwege bewezen diensten transfervrij mogen vertrekken en Royal Antwerp heeft interesse. Naar aanleiding van het nieuws over zijn aanstaande vertrek bij Ajax meldde Blind zich donderdag op sociale media. Zijn statement op Twitter lijkt er echter op te wijzen dat de vork anders in de steel zit. "Zo jammer maar typisch dat dit binnen een dag bij de ‘media’ ligt", zo liet Blind weten. "Het is ook nog eens een verkeerde afspiegeling van zaken. Zucht..."