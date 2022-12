Benfica wil grootmachten afschrikken en heeft goed nieuws voor Schmidt

Vrijdag, 16 december 2022 om 08:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:45

Roger Schmidt staat op het punt om zijn contract bij Benfica open te breken en te verlengen, meldt Record. De van PSV overgekomen oefenmeester beleeft een uitstekend eerste halfjaar en ziet dat nu beloond worden met een nieuwe verbintenis. Benfica hoopt met de contractverlenging eventuele interesse van Europese grootmachten vroegtijdig af te wimpelen. Het huidige contract van de Duitser loopt tot medio 2024.

Schmidt werd in Nederland vaak bekritiseerd vanwege zijn warrige wisselbeleid en houding tijdens interviews, maar lijkt in Portugal helemaal zijn draai helemaal te hebben gevonden. Benfica heeft na dertien speelronden in Liga Portugal uitstekende papieren om regerend landskampioen FC Porto van de troon te stoten. De voorsprong bedraagt liefst acht punten. Dit seizoen werd nog geen wedstrijd verloren. De laatste keer dat Benfica met de titel aan de haal ging was in 2019.

Ook buiten de landsgrenzen behaalt de ploeg van Schmidt uitstekende resultaten. In de Champions League eindigde O Glorioso als groepshoofd in een poule met Paris Saint-Germain en Juventus. De Franse grootmacht werd twee keer van een overwinning afgehouden. In competitieverband is Benfica nu 23 wedstrijden op rij ongeslagen, waarvan 22 onder Schmidt. Ondanks de fenomenale start is een clubrecord voor Schmidt echter nog ver weg: Benfica's langste ongeslagen reeks duurde tussen 1963 en 1965 liefst 48 (!) officiële duels.

Om te voorkomen dat Europese grootmachten zich mengen in de strijd om de handtekening van Schmidt, hoopt Benfica het contract van de succestrainer vroegtijdig open te breken. Beide partijen zouden al na de groepsfase van de Champions League met elkaar in gesprek zijn. Het huidige contract van Schmidt loopt nog anderhalf jaar door. Opvallend genoeg stond de 55-jarige keuzeheer nooit langer dan drie seizoen aan het roer bij een club. Bij PSV bleef het dienstverband beperkt tot twee jaar, waarin Schmidt de TOTO KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal won.