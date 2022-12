Valentijn Driessen hekelt ‘calimerogedrag’: ‘Ineens huist de duivel in hem’

Vrijdag, 16 december 2022 om 07:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:23

Valentijn Driessen heeft geen goed woord over voor de mensen die momenteel een hetze voeren tegen Lionel Messi. De Argentijnse sterspeler lijkt bij veel Nederlanders aan krediet te hebben verloren na de veelbesproken kwartfinale op het WK. Driessen noemt de aanval op Messi 'calimerogedrag' en spoort iedereen aan om zondag nog eenmaal van de linksbenige dribbelaar te genieten, als hij met de WK-finale de kroon op zijn carrière hoopt te zetten.

Niet alleen Nederland beklaagde zich na afloop van de kwartfinale tegen Argentinië. Kroatië deed hetzelfde, toen zij in de halve finale verloren van de Zuid-Amerikanen. "Met betrekking tot de uitschakeling is het beter als Nederland en Kroatië de hand in eigen boezem steken", stelt Driessen in zijn column in De Telegraaf. "De manier waarop de ontgoocheling in Nederland op Messi wordt afgereageerd, zegt alles over ons als slechte verliezers. En de calimeromentaliteit. Stond niet iedereen te juichen bij de schwalbe van Arjen Robben in 2014 tegen Mexico?"

Messi maakte met zijn handen een babbelgebaar richting bondscoach Louis van Gaal en foeterde tijdens een interview op Wout Weghorst. "Ineens huist de duivel in Messi. Wees groot, accepteer de terechte uitschakeling en wees blij dat Messi zondag nog éénmaal te bewonderen valt in het shirt van Argentinië op het hoogst denkbare podium", schrijft Driessen. "En hoop dat hij eigenvoetig de kroon op zijn carrière zet in de finale om dan als GOAT – Greatest of All Time – de geschiedenis in te gaan. Als voetballer verdient hij als geen ander de wereldtitel na wat hij het voetbalpubliek de afgelopen achttien jaar allemaal voor moois heeft geschonken."

Driessen stelt verder dat Qatar met Argentinië - Frankrijk een 'prachtig slotstuk' staat te wachten aanstaande zondag, waarbij Messi en Kylian Mbappé als ultiem uithangbord dienen van 'voetbalspeeltje' Paris Saint-Germain. "Qatar krijgt met Argentinië-Frankrijk z’n droomfinale. Met het besef dat zelfs alle olie- en gasopbrengsten nooit tot een WK-finale voor het gastland zouden kunnen leiden. Qatar zou het WK 2022 twaalf jaar geleden voor een slordige vijf miljoen dollar gekocht hebben bij de FIFA. Maar een WK-finale is in het landenvoetbal een brug te ver voor een voetbaldwerg met zesduizend spelers."