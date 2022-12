‘Ajax, PSV en Feyenoord drukken significante wijziging door in play-offs’

Vrijdag, 16 december 2022 om 00:21 • Jeroen van Poppel

De opzet van de Eredivisie-play-offs om Europees voetbal gaat significant veranderen, zo meldt Chris Woerts in De Oranjewinter. Onder druk van Ajax, PSV en Feyenoord gaat een streep door de gebruikelijke returnwedstrijd: alle ronden gaan dan over één wedstrijd.

"Ajax, PSV en Feyenoord wilden eigenlijk helemaal van de play-offs af", weet Woerts te melden in de talkshow. "Het is ze een doorn in het oog, omdat ze zonder die play-offs veel langer door kunnen voetballen in mei." De overige vijftien deelnemers aan de Eredivisie willen juist door met de play-offs en daarom is besloten tot een compromis.

Johan Derksen reageert op het nieuws van Woerts. "Dan krijg je weer het geneuzel dat een kleine club naar Ajax, PSV of Feyenoord moet, terwijl ze die topclub in hun eigen stadion willen hebben", denkt de analist. "Dan had je hoger moeten eindigen, zo simpel is het", repliceert Woerts. "Ze hebben de oren weer laten hangen naar die drie topclubs", zegt Derksen. "Nee, juist niet, want die wilden helemaal van de play-offs af", besluit Woerts.

De huidige opzet van de play-offs om een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League bestaat sinds 2009. De nummers vier tot en met zeven op de ranglijst kwalificeren zich. Woerts spreekt in De Oranjewinter expliciet over een verandering van de play-offs om Europees voetbal. De play-offs om promotie/degradatie starten voor Eredivisie-clubs sowieso al later, omdat die pas een ronde later instromen.