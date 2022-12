Derksen ziet stiekeme spelletjes: ‘Heb het idee dat hem een oor aangenaaid is'

Donderdag, 15 december 2022 om 23:19 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:21

Johan Derksen denkt dat er meer achter het ontslag van Henk Fraser zit dan de huidige informatie doet vermoeden. De 73-jarige analist zegt te weten dat men bij FC Utrecht al ruim voor zijn grensoverschrijdende gedrag jegens Amin Younes van Fraser af wilde. Ook sportmarketeer Chris Woerts weet dat het incident slechts 'een excuus' voor de Domstedelingen was om hun trainer de zak te geven.

Het Algemeen Dagblad meldde woensdag dat Fraser Younes op het trainingskamp in Spanje bij de keel zou hebben gegrepen. Kort daarop maakte Utrecht melding van dat de 56-jarige oefenmeester uit eigen beweging was opgestapt. "Het past niet bij mij en het past niet bij de club. Ik heb de club hiermee beschadigd en dat doet velen, en ook mij, pijn. Daarom heb ik de keuze gemaakt om op te stappen als hoofdtrainer van FC Utrecht. Ik herken mezelf niet in mijn handelen en wil mijn excuses aanbieden aan alle betrokkenen", gaf Fraser als reden van zijn vertrek.

Derksen vermoedt echter dat er meer aan de hand was in de Domstad. "Ik heb het idee dat Fraser een oor aangenaaid is. En dat neem ik Kees Jansma en Frans van Seumeren (respectievelijk lid van de raad van commissarissen en de voorzitter van Utrecht, red.) heel erg kwalijk. Die zijn daar de baas en niet een of andere technisch directeur die daartussen zit en van Fraser af wil. Het is een incidentje, maar dat kun je ook uitspreken en overgaan tot de orde van de dag. Maar hij móést hangen, Fraser", aldus Derksen bij De Oranjewinter.

Woerts, die zoals wel vaker te gast is in het programma, kan de vermoedens van Derksen bevestigen. Technisch directeur Jordy Zuidam had Fraser namelijk helemaal nooit aan willen stellen als trainer, beweert de sportmarketeer. "Jordy Zuidam wilde van hem af. Ze hebben een excuus gezocht en Henk is de fout in gegaan bij een emotionele bui. Maar twee à drie jaar geleden hadden ze dat gewoon in de kleedkamer uitgesproken, elkaar de hand gegeven en hup, door. Maar nu hebben ze een stok gevonden om hem mee te slaan."

"Ze hebben hem wel gebrandmerkt", concludeert tafelgast Özcan Akyol, waar Derksen zich terstond bij voegt. "Eigenlijk hebben ze zijn carrière vernietigd. Een nieuwe club zal Fraser nu niet zo snel in huis halen. Maar dit soort incidenten gebeuren in het emotionele voetbalwereldje en daarmee moet je kunnen dealen. De volgende dag ziet er weer totaal anders uit", aldus de Snor.