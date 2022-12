Afgrijselijke beelden van Miedema: mogelijk nu al streep door WK-deelname

Donderdag, 15 december 2022 om 22:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:48

Vivianne Miedema heeft donderdagavond een ogenschijnlijk zware knieblessure opgelopen. De 26-jarige spits van Arsenal moest in de Champions League-wedstrijd tegen Olympique Lyon per brancard van het veld gedragen worden en zal nu al vrezen voor haar deelname aan het WK, dat op 20 juli 2023 begint.

Miedema, die zonder contact te maken met een tegenstander naar de grond ging, leek haar knie te verdraaien bij een ongelukkige poging om de bal te onderscheppen. De sterspeler van de Oranje Leeuwinnen schreeuwde het uit van de pijn en verliet het veld met de handen over haar gezicht, liggend op een brancard. Gevreesd wordt voor een afgescheurde voorste kruisband, een klassieke voetbalblessure. De revalidatietermijn daarvoor bedraagt negen tot twaalf maanden.

Vivianne Miedema is stretched off at the Emirates with a knee injury sustained off the ball (clip below). Miedema in notable distress. Very upsetting to see another injury if this nature. Wishing Viv all the best. ??: @awfclips pic.twitter.com/dicVehOmYS