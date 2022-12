Lelijke flater Setford hindert Jong Ajax in mini-topper tegen PSV

Donderdag, 15 december 2022 om 21:56 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:17

Jong PSV en Jong Ajax hebben elkaar donderdagavond in evenwicht gehouden. In het Philips Stadion – waar de ploegen konden spelen vanwege de WK-break van het 'grote' PSV – ging het negentig minuten lang gelijk op, met een 2-2 eindstand als gevolg. Alleen de bezoekers uit Amsterdam schieten daarmee iets op: door het betere doelsaldo klimmen ze over Telstar heen op de ranglijst van de Keuken Kampioen Divisie. Charlie Setford was met een lelijke flater schuldig aan de 2-2.

De meest opvallende naam aan de aftrap was die van Joël Drommel. De tweede keus van de A-selectie van PSV speelde dit seizoen nog slechts één duel (tegen Bodø/Glimt in de Europa League) en stond zo voor optreden nummer twee dit seizoen. Voor de rest waren er geen grote verrassingen bij beide ploegen. Saillant detail was wel dat ze niet op De Herdgang, maar in het Philips Stadion speelden.

Jong Ajax-doelman Setford zit mis en ziet de hoekschop van Jiménez er in één keer invliegen. — ESPN NL (@ESPNnl) December 15, 2022

Het halfgevulde stadion zag een fletse beginfase, waarbij beide teams weinig wisten te creëren. De meeste dreiging ging nog uit van Isaac Babadi namens de thuisploeg. Toch was het Jong Ajax dat op voorsprong kwam. Kian Fitz-Jim vond Jaydon Banel met een steekbal, en de vleugelaanvaller schoot hard tegen Mathijs Tielemans aan. Via de hak van de PSV'er belandde de bal echter een tweede keer voor Banels voeten, en ditmaal had hij meer geluk: 0-1.

Tielemans maakte kort na de onderbreking zijn 'fout' goed. Jong PSV combineerde na een speciale cornervariant de zestien in, waarbij de middenvelder met een hoog schot als eindstation diende: 1-1. De Eindhovenaren waren nog niet klaar met vieren of de 1-2 lag al achter Drommel. Silvano Vos kapte Livano Comenencia fraai uit op de rand van het strafschopgebied, en schoof koelbloedig in de hoek.

Het pleit leek echter nog geenszins beslecht. Jenson Seelt miste een levensgrote kans oog in oog met Charlie Setford, en de goalie van Jong Ajax mocht zich de gelijkmaker even daarna zelf aanrekenen. Hij zat volledig mis bij een hoekschop van Mylian Jiménez, die de bal direct het net in zag rollen: 2-2. In die stand kwam geen verandering meer.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 17 13 1 3 26 40 2 PEC Zwolle 17 12 2 3 22 38 3 MVV Maastricht 17 10 3 4 7 33 4 FC Eindhoven 17 9 5 3 9 32 5 Almere City FC 17 9 2 6 5 29 6 VVV-Venlo 17 8 4 5 0 28 7 Jong AZ 16 7 3 6 5 24 8 Willem II 17 6 6 5 3 24 9 Roda JC Kerkrade 17 7 3 7 2 24 10 Jong PSV 18 6 6 6 1 24 11 Telstar 17 5 7 5 -7 22 12 Jong Ajax 18 5 7 6 1 22 13 De Graafschap 17 6 3 8 -1 21 14 NAC Breda 17 6 3 8 -7 21 15 FC Dordrecht 17 5 4 8 -5 19 16 FC Den Bosch 17 6 1 10 -6 19 17 ADO Den Haag 17 4 4 9 -10 16 18 Helmond Sport 17 5 0 12 -18 15 19 TOP Oss 16 4 1 11 -13 13 20 Jong FC Utrecht 17 3 3 11 -14 12