Feyenoord dicht bij grote naam als hoofdsponsor en miljoenen extra

Donderdag, 15 december 2022 om 20:58 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:30

T-Mobile ligt op poleposition om de nieuwe hoofdsponsor van Feyenoord te worden. Dat meldt 1908.nl. Volgens het doorgaans betrouwbare medium rondom de Rotterdammers worden de laatste plooien momenteel gladgestreken tussen de partijen. Feyenoord, dat met huidige hoofdsponsor EuroParcs jaarlijks zo'n 5,5 miljoen euro opstrijkt, kan er met de aanstaande deal flink op vooruitgaan.

Het contract met EuroParcs loopt na deze voetbaljaargang af, waardoor de Eredivisie-koploper op zoek moest naar een nieuwe hoofdsponsor. Die lijkt nu te zijn gevonden in T-Mobile. Het Duitse telecombedrijf prijkt momenteel als hoofdsponsor op het shirt van FC Utrecht, maar ook dat contract loopt na dit seizoen af. T-Mobile zou de Domstedelingen 'in willen wisselen' voor Feyenoord, en heeft daar jaarlijks een flink bedrag voor over.

Al hoewel de precieze vergoedingen nog in het ongewisse blijven, meldt 1908.nl in ieder geval een hogere som dan huidig hoofdsponsor EuroParcs jaarlijks aan de Rotterdammers uitkeert. De deal zou op enkele details na rond zijn. Afgelopen oktober werd DP World uit Dubai ook al genoemd als mogelijke opvolger van EuroParcs.

Het bekendste samenwerkingsverband van T-Mobile in de voetbalwereld is dat met Bayern München. Afgelopen augustus zette het bedrijf zijn handtekening onder een contract dat het tot 2027 aan der Rekordmeister verbindt. T-Mobile is al sinds 2002 de hoofdsponsor van Bayern en zal dus over vijf jaar het 25-jarig jubileum vieren. Volgens Duitse media levert de deal Bayern zo'n vijftig miljoen euro op jaarbasis op.