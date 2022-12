Tim Hofman spreekt NAC aan op ‘intimidator en bedreiger’ Marcel van Hooijdonk

Donderdag, 15 december 2022 om 20:26

Tim Hofman vindt dat NAC Breda zijn sponsorovereenkomst met Marcel van Hooijdonk dringend moet heroverwegen. De presentator van YouTube-programma BOOS besteedt donderdag voor de tweede keer aandacht aan de beruchte Bredase huisjesmelker, die tevens bekendstaat als zeer trouwe zakenrelatie van NAC. "Wij zijn benieuwd wat commercieel directeur Eric Matijsen ervan vindt dat Marcel toch echt een intimidator en bedreiger is", aldus Hofman in zijn uitzending.

Marcel van Hooijdonk is een vastgoedhandelaar uit Breda met een bedenkelijke reputatie. BOOS liet in de eerste uitzending enkele maanden geleden al zien hoe huurders door Van Hooijdonk zouden worden uitgebuit en in vieze, onveilige kamers worden ondergebracht. De ondernemer werd talloze keren veroordeeld, onder meer voor het bedreigen en intimideren van zijn eigen huurders. Ook wordt hij in verband gebracht met het aannemen van illegale cash-betalingen en het onderbrengen van meerdere arbeidsmigranten in één kamer.

Binnen NAC staat Van Hooijdonk, voor zover bekend, echter te boek als een trouwe partner. Marcel van Hooijdonk Real Estate, zoals zijn onderneming heet, is al vele jaren aan de club verbonden en prijkt onder meer op de trainingskleding van de jeugdopleiding. Ook wordt de bedrijfsnaam op meerdere plekken vermeld in het Rat Verlegh Stadion. Van Hooijdonk beschikt daar naar verluidt over een van de duurste skyboxen.

Van Hooijdonk zelf doet er alles aan om volstrekt anoniem te blijven. In de eerste uitzending bleef de vastgoedmagnaat, die nooit op de voorgrond treedt en op internet valse foto's van zichzelf gebruikt, onvindbaar voor BOOS. "Uit deze en de vorige aflevering blijkt dat Marcel van Hooijdonk veel geld verdient met bedreigingen, chantage en intimidatie", aldus Hofman donderdag. "Logisch dat hij verborgen wil blijven en een groot rookgordijn opgooit, zodat niemand ziet wat hij doet."

Mede dankzij liefst 150 tips van kijkers weet Hofman de beruchte pandjesbaas alsnog op te sporen, om hem voor de camera ter verantwoording te roepen. Van Hooijdonk zit daar duidelijk niet op te wachten en probeert zich, terwijl hij zich uit de voeten maakt, te verhullen achter de kraag van zijn jas en de muts op zijn hoofd. "Wij vroegen ons af waarom je huurders bedreigt? Waarom doe je dat?", vraagt Hofman, die geen antwoord krijgt. "Je durft wel huurders te bedreigen, maar niet met mij te praten?"

Hofman probeert Van Hooijdonk uit de tent te lokken door zijn relatie met NAC aan te halen. "Wat denk je dat ze er bij NAC van vinden dat je dit doet, Marcel?" Opnieuw blijft het stil. "Nu zul je wel weer naar de rechter stappen", zegt Hofman, die gelijk krijgt: via een kort geding probeert Van Hooijdonk te voorkomen dat hij herkenbaar in beeld mag worden gebracht. De rechter gaat daar niet in mee. Een paar dagen na de opnames geeft Van Hooijdonk wel een schriftelijke reactie: "Ik ben erg gesteld op mijn privacy en dat van mijn gezin, daarom kies ik ervoor zowel in het echte als digitale leven zo rustig en anoniem mogelijk te werken en te leven.” Op alle beschuldigingen en de vraag of huurders die gedupeerd zijn geld terugkrijgen, wordt niet gereageerd.

