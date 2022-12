Nederland is klaar in Qatar: ‘Hij heeft zijn WK een beetje om zeep geholpen’

Donderdag, 15 december 2022 om 20:13 • Tom Rofekamp

Dat het WK er ook voor Danny Makkelie op zit, valt Pol van Boekel enigszins toe te rekenen, zo betoogt Marciano Vink bij WK Praat. Van Boekel was VAR van Makkelie bij het duel tussen Argentinië en Polen (2-0), waarin de 39-jarige arbiter een discutabele strafschop toekende aan Lionel Messi. Dat gebeurde op advies van Van Boekel – een noodlottige actie, aldus Vink.

De FIFA maakte donderdag bekend wie de laatste twee WK-duels zouden gaan fluiten. De Pool Szymon Marciniak werd aangesteld voor de finale tussen Argentinië en Frankrijk, terwijl Abdulrahman Al-Jassim uit Qatar de verantwoordelijkheid kreeg voor het in goede banen leiden van de troostfinale tussen Marokko en Kroatië. Makkelie bevond zich tot en met het nieuws in de pool van scheidsrechters die kans maakten op het leiden van de WK-finale, maar zijn avontuur in de Golfstaat zit er nu op.

De analisten van WK Praat zijn het niet eens over waarom de geboren Curaçaoënaar zijn spullen mag gaan pakken. Mark van Rijswijk denkt dat het vooral met de spanningen tussen Nederland en Argentinië heeft te maken rondom de onderlinge kwartfinale. "Wij hebben allemaal de indruk dat die ene penalty (aan Messi tegen Polen, red.) wel heel makkelijk gegeven was, maar volgens de FIFA is daar geen probleem in gezien. Anders was hij wel naar huis gestuurd. Hij was gewoon in beeld voor die finale en had gewoon een goede kans als het Frankrijk - Kroatië was geweest", zegt Van Rijswijk, die tevens betoogt dat de FIFA doorgaans een statement wil maken in de troostfinale en daarom een Qatarees heeft aangesteld.

Vink denkt dat Argentinië - Polen Makkelie wel degelijk de das om heeft gedaan. "Van Boekel was de VAR, hè? Die heeft op dat moment zijn WK toch wel een beetje om zeep geholpen. Als jij iemand naar de zijkant roept moet je honderd procent zeker weten dat het een fout of een penalty is. Hij (Makkelie, red.) gaf dus die penalty waarmee hij in mijn ogen in de fout ging. Ik weet niet of dat Nederland en Argentinië in de kwartfinale aan het ruziën waren veel invloed heeft gehad", aldus de analist.

Hans Kraay junior, die tevens aan tafel zit, begrijpt niet waarom laatstgenoemde mee zou hebben gespeeld in de beslissing van de FIFA. "Waarom zou Danny Makkelie ook maar enigszins beïnvloed zijn door alles wat er gebeurd is rond Nederland - Argentinië? Een scheidsrechter acteert volgens mij volledig voor zichzelf. Hij zal toch zelf gewoon goed willen fluiten?" Van Rijswijk kan zich juist wel inleven in het besluit van de wereldvoetbalbond. "Er staat al ongelooflijke druk op de scheidsrechter die de WK-finale fluit, en na alles wat er over de arbitrage is gezegd in die wedstrijd (Nederland - Argentinië, red.) kan je een Nederlandse scheidsrechter die gewoon niet geven."