Memphis geeft duidelijk signaal af over toekomst

Branco van den Boomen geniet belangstelling van Galatasaray. De 27-jarige middenvelder imponeert ook dit seizoen weer bij Toulouse en is daarom veelvuldig onderwerp van gesprek in Istanbul. (Fanatik)

Atlético Madrid heeft zowel Matheus Cunha als João Félix aangeboden bij Chelsea. De Madrilenen denken dat the Blues wel oren hebben naar aanvallende versterkingen, nu Armando Broja langdurig uitgeschakeld is met een knieblessure. (Sky Sports)

De spits van Barcelona wil de concurrentie aangaan met Robert Lewandowski en dus liever zijn contract uitdienen in Spotify Camp Nou.