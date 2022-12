Fernando Santos ontslagen; José Mourinho landt donderdag in Portugal

Donderdag, 15 december 2022 om 17:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:18

Portugal neemt definitief afscheid van Fernando Santos, zo bevestigt de voetbalbond (FPF) uit het land. De bondscoach is na het teleurstellend verlopen WK, met een uitschakeling in de kwartfinale tegen Marokko (1-0), ontslagen. José Mourinho is de belangrijkste kandidaat om het roer over te nemen en zal spoedig benaderd worden, zo melden diverse Portugese media. Het is onbekend of de trainer van AS Roma daar oren naar heeft.

Het vertrek van Santos lag al op straat en werd donderdagavond bevestigt door de FPF. De 68-jarige stond acht jaar voor de spelersgroep van het Portugese elftal en won twee titels met het land. De winst van het EK 2016 was de eerste hoofdprijs uit de geschiedenis van het Zuid-Europese land. Drie jaar later won Portugal de eerste editie van de Nations League door het Oranje van Ronald Koeman te kloppen in de finale.

Portugal zet vol in op de komst van Mourinho, die sinds vorig jaar zomer trainer is van Roma. De 59-jarige coach arriveert toevalligerwijs donderdag met zijn ploeg in de Algarve voor een trainingskamp. De Portugese bond hoopt van de gelegenheid gebruik te maken om met Mourinho in gesprek te gaan. De FPF is bereid om Rui Jorge, de coach van de Onder 21, door te schuiven als interim-bondscoach, zodat Mourinho eventueel het seizoen met Roma kan afmaken. De coach ligt in de hoofdstad van Italië overigens vast tot medio 2024.

Mourinho maakt naar verluidt ook aanspraak op het bondscoachschap van Brazilië, waar Tite na de eliminatie in de kwartfinale tegen Kroatië (1-1, verlies na strafschoppen) ontslag nam. Portugal heeft enkele alternatieven op zijn lijstje. Zo zouden (Botafogo) en Abel Ferreira (Palmeiras) in beeld komen bij een afzegging van Mourinho.