KNVB zet een streep door de afscheidswedstrijd van Streppel bij Roda

Donderdag, 15 december 2022 om 17:37 • Guy Habets

De wedstrijd tussen Roda JC en PEC Zwolle van vrijdagavond kan geen doorgang vinden. Dat heeft de KNVB besloten. Het veld in het Parkstad Limburg Stadion is donderdag onbespeelbaar verklaard vanwege de vorst en de verwachting is niet dat er vrijdag wel op gevoetbald kan worden. Roda heeft immers niet de beschikking over veldverwarming. Daardoor gaat er een streep door de afscheidswedstrijd van Jurgen Streppel.

Donderdag werd immers bekend dat de coach na de wedstrijd tegen PEC zou vertrekken bij Roda. Streppel gaat als technisch directeur aan de slag bij Helmond Sport, zijn oude liefde, en zou vrijdagavond nog één keer als eindverantwoordelijke op de bank zitten bij de Koempelclub. Door het onbespeelbare veld en de beslissing van de KNVB zal dat dus niet gaan gebeuren en heeft Streppel zijn laatste wedstrijd als trainer van Roda al gecoacht. Dat was de met 1-3 verloren thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo.

Naast de wedstrijd tussen Roda en PEC is ook de beloftenclash tussen Jong FC Utrecht en Jong AZ afgelast. Ook dat heeft te maken met een onbespeelbaar veld op Sportpark Zoudenbalch. De KNVB laat weten dat er in overleg met alle clubs gezocht gaat worden naar nieuwe speeldata. Roda gaf daarnaast te kennen dat aangeschafte tickets voor de wedstrijd hoe dan ook geldig zullen blijven.

De club uit Kerkrade liet eerder bij monde van algemeen directeur Jordens Peters nog weten dat ze lichtelijk verrast waren door het vertrek van Streppel. “Uiteraard respecteren we het besluit van Jurgen, maar het overviel ons natuurlijk wel. We waren nog lang niet op elkaar uitgekeken en hadden een duidelijke ambitie waar te maken. De regio staat weer achter de club en daar had Jurgen een belangrijk aandeel in. We zijn Jurgen daar zeer erkentelijk voor en gaan nu alles doen om op de best mogelijke manier zijn opvolging in te richten.”