Slot geeft één specifieke reden voor goede kampioenskansen van Feyenoord

Donderdag, 15 december 2022 om 17:25 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:30

Arne Slot is tevreden over de ontwikkeling die zijn ploeg en individuele spelers doormaken. De 44-jarige trainer van Feyenoord weet daarnaast dat het kampioenschap op ‘hele kleine details afhangt’, maar noemt wel één specifieke reden voor een goede kans op de eerste plaats voor de Rotterdammers. "Het is moeilijk om tegen ons te scoren. Als wij dat blijven volhouden, dan zullen Ajax en PSV heel goed moeten zijn om ons in te halen”, aldus Slot in gesprek met ESPN tijdens het trainingskamp in Portugal.

Feyenoord heeft een uitstekende eerste seizoenshelft achter de rug. Zo eindigde het in een kolkende Kuip als groepswinnaar in de Europa League na de overwinning op Lazio (1-0) en kroonden de Rotterdammers zich tot herfstkampioen in de laatste speelronde voor de WK-break. De competitie is echter nog lang, waarbij de eerste Klassieker van het seizoen al snel na de competitiehervatting wordt gespeeld (22 januari). Slot weet dat de druk om kampioen te worden altijd groot is bij Feyenoord. “Kampioen worden hangt van hele kleine details af. We weten heel goed dat we de nummer 1 van Nederland zijn op dit moment en dat we daar niet voor niets staan.”

Is het volgens Arne Slot reëel dat koploper @Feyenoord tot het eind meedoet om de titel? ?? — ESPN NL (@ESPNnl) December 15, 2022

Juist dat moet Feyenoord ‘nu heel goed gaan herkennen’, zegt de oefenmeester. “Waarom staan wij nu toch boven Ajax en PSV? Dat heeft voor een groot gedeelte te maken met het feit dat het heel moeilijk is om tegen ons te scoren. Als wij dat blijven volhouden, dan zullen Ajax en PSV heel goed moeten zijn om ons in te halen.” De ploegen van Alfred Schreuder en Ruud van Nistelrooij zagen de eerste plaats aan hun neus voorbij gaan na het puntverlies tegen respectievelijk FC Emmen (3-3) en AZ (0-1 verlies) in de laatste speelronde voor de WK-break. Feyenoord won in dat weekend met 5-1 van stadsgenoot Excelsior, waardoor het optimaal kon profiteren van de misstappen van de concurrenten.

Het grootste pijnpunt van Feyenoord was het gebrek aan een echte 6 in de eerste seizoenshelft. Na het vertrek van Fredrik Aursnes naar Benfica wisten de Rotterdammers geen geschikte vervanger te vinden. Slot geeft aan dat de club niet per se op zoek gaat naar een verdedigende middenvelder in de winterse transferwindow. “We denken dat we het intern op kunnen lossen”, doelt de trainer op de ontwikkeling die Quinten Timber doormaakt en op de aanwezigheid van Mats Wieffer. “We moeten zeker niet voorbijgaan en de progressie die Timber als verdedigende middenvelder boekt. Ik hoop dat hij een volgende stap kan gaan zetten.”

“Wieffer toont zich de laatste weken daarnaast prima. Maar zoals altijd, en dat roept iedere trainer, we laten buitenkansjes nooit liggen.” Toch maakt de oefenmeester zich zorgen over één specifieke positie. “Op dit moment zitten we krap in de rechter centrale verdedigers. Gernot Trauner heeft nog niet meegetraind en Lutsharel Geertruida kampt met wat knieklachten. Dat is wel een positie waar ik me zorgen over maak, maar dat heeft nog niet geleid tot concrete aanbiedingen. Het is momenteel wel onderwerp van gesprek.”