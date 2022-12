Marokkanen zijn kwaad en dienen protest in na verloren halve finale

Donderdag, 15 december 2022 om 16:58 • Guy Habets

De Marokkaanse voetbalbond is niet te spreken over de manier waarop César Ramos, de Mexicaanse scheidsrechter van de halve finale tegen Frankrijk, de wedstrijd leidde. Er is een klacht ingediend bij de FIFA, waarin te lezen valt dat de Marokkanen twee strafschoppen hadden moeten krijgen en waarin er van 'groteske fouten' wordt gerept. Het gaat vooral om twee momenten in de eerste helft.

Sofiane Boufal, vleugelaanvaller van Marokko, was betrokken bij het meest discutabele moment. Hij ging naar de grond na een stevige aanraking met Théo Hernandez, de linksback van de Fransen, maar volgens scheidsrechter Ramos was dat een vrijwillige val. Hij gaf Boufal zelfs een gele kaart, maar de Marokkanen vinden dat daar een strafschop voor gegeven had moeten worden. Ook stippen ze een moment tijdens een standaardsituatie aan, toen Selim Amallah naar het gras zou zijn gewerkt.

Beide momenten vonden in het eerste half uur plaats, nadat Frankrijk via Hernandez al vroeg op voorsprong was gekomen. "Dat zijn groteske fouten van de arbitrage", zo is te lezen in de protestbrief die door de Marokkaanse bond bij de FIFA is ingediend. "Twee duidelijke strafschoppen werden niet toegewezen en we willen ook onze verbazing uitspreken over het feit dat de VAR daar niet heeft ingegrepen."

Het is niet de eerste keer dat er veel te doen was rond de arbitrage op het WK. Zo gaf Antonio Mateu Lahoz als scheidsrechter bij Nederland tegen Argentinië een recordaantal van negentien kaarten en werd hij na afloop door spelers van beide partijen neergesabeld. Ook stelde Pepe, stopper van Portugal, na afloop van de verloren kwartfinalewedstrijd tegen Marokko dat de Argentijnse arbiter van dienst onderdeel uitmaakte van een complot om Lionel Messi en de zijnen wereldkampioen te maken.