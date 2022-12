Real Madrid bevestigt inkomende transfer en breekt meerdere records

Donderdag, 15 december 2022 om 16:20 • Noel Korteweg • Laatste update: 16:27

Real Madrid en Palmeiras hebben de toekomstige transfer van het zestienjarige wonderkind Endrick officieel bevestigd. De Braziliaanse aanvaller, die dit seizoen in 21 wedstrijden goed was voor twaalf doelpunten en één assist, zal in juli 2024 de overstap naar de Koninklijke maken. Endrick is dan namelijk achttien jaar, waardoor een transfer op dat moment pas mogelijk is. Tot die tijd blijft de Braziliaan bij Palmeiras spelen, al reist Endrick de komende dagen af naar Madrid om alvast een bezoekje te brengen aan de faciliteiten van Los Blancos.

De Spanjaarden betalen volgens Fabrizio Romano een vast bedrag van 35 miljoen euro, wat middels bonussen nog kan oplopen tot zestig miljoen euro. Real moet daarnaast twaalf miljoen euro aan belastingen betalen, waardoor het maximale bedrag op 72 miljoen euro uitkomt voor de transfer van Endrick. Het megatalent zal in 2024 een contract voor drie seizoenen tekenen, met een optie voor drie extra jaren.

Leila Pereira, de presidente van Palmeiras, is ontzettend blij met de transfer. “We hebben de grootste onderhandelingen in de geschiedenis van het Braziliaanse voetbal afgerond. De aanbieding van Real Madrid is vergelijkbaar met het enorme talent van Endrick en komt overeen met de sportieve en financiële doelstellingen van Palmeiras.” Het oude clubrecord stond nog op naam van Gabriel Jesus, die de Braziliaanse club in 2017 voor 32 miljoen euro verliet voor Manchester City.

Endrick spreekt vol lof over de transfer en zijn club. “Ik wil Palmeiras, voor altijd de club van mijn hart, bedanken voor het geven van alles wat nodig was om te worden wie ik nu ben en voor het helpen om mijn dromen uit te laten komen. De club heeft de wensen van zowel mij als mijn familie gerespecteerd. Totdat ik naar Real Madrid vertrek, zal ik mezelf blijven inzetten voor Palmeiras zoals ik dat altijd heb gedaan.” Met de transfer van de aanvaller is niet alleen het clubrecord verbroken, maar ook een wereldwijd record. Nog nooit werd er zo veel geld betaald voor een speler van zestien jaar.