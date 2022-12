Ajax, PSV en Feyenoord cashen door prestaties van WK-gangers

Donderdag, 15 december 2022 om 15:34 • Noel Korteweg

De WK-prestaties van (ex-)Eredivisie-spelers hebben hun clubs veel geld opgeleverd, zo meldt onderzoeker Job Gulikers. Ajax heeft met ruim drie miljoen euro het meest verdiend aan het mondiale eindtoernooi, terwijl PSV (879.000) en Feyenoord (707.000) de top drie compleet maken. In totaal leverde het WK de clubs uit de Eredivisie ruim 5,2 miljoen euro op.

Voor elke dag dat een speler op het WK aanwezig is, ontvangen de clubs tienduizend dollar (omgerekend ruim 9400 euro). Hoe verder een land komt op het toernooi, hoe meer geld de clubs ontvangen. De groepsfase (169.000), achtste finale (206.000), kwartfinale (262.000), troostfinale (338.000) en finale (347.000) leveren clubs per speler al tonnen op. Nederland strandde in de kwartfinale tegen Argentinië (2-2, 3-4 na strafschoppen), waardoor de totale ‘opbrengst’ per Oranje-international 262.000 euro bedraagt.

Dit bedrag wordt verdeeld onder de clubs waar de speler geregistreerd stond in de seizoenen 2020/21 en 2021/22 en met de club waar hij gedurende dit WK onder contract staat. Deze club(s) ontvangen allemaal een derde van het totale bedrag dat de desbetreffende speler heeft opgeleverd op het mondiale eindtoernooi. Als een speler in alle drie de seizoenen bij dezelfde club stond geregistreerd, krijgt deze club logischerwijs het volledige bedrag. Ajax krijgt bijvoorbeeld een vergoeding voor Oranje-internationals Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Daley Blind, Davy Klaassen, Remko Pasveer, Kenneth Taylor en Jurriën Timber, maar ook voor Noa Lang.

Ook de ex-Ajacieden Antony, Sergiño Dest, Lisandro Martínez, Noussair Mazraoui, André Onana en Nicolás Tagliafico leveren de Amsterdammers tonnen op. Voor PSV geldt hetzelfde voor ex-spelers Denzel Dumfries, Ritsu Doan en Mario Götze. Feyenoord kreeg op zijn beurt nog ruim negentigduizend euro voor Berghuis, omdat hij gedurende het seizoen 2020/21 nog onder contract stond in De Kuip. Vitesse ontvangt hetzelfde bedrag voor Pasveer, die in het seizoen 2020/21 actief was bij de Arnhemmers alvorens hij overstapte naar Ajax. Andries Noppert leverde Go Ahead Eagles 131.000 euro op, terwijl zijn huidige club sc Heerenveen 87.000 euro ontvangt.