Van der Vaart opent aanval: ‘Jullie lachen nu, maar mij irriteert het vreselijk’

Donderdag, 15 december 2022 om 15:32 • Guy Habets • Laatste update: 15:41

Rafael van der Vaart kan niet lachen om de grappen die in Argentinië over het Nederlands elftal, Louis van Gaal en Wout Weghorst worden gemaakt. Tijdens de uitzending van de NOS rond de wedstrijd in de halve finale van Marokko tegen Frankrijk werd de analist geconfronteerd met beelden uit het Zuid-Amerikaanse land die hem niet zinden.

Zo was er een vrouw te zien die spullen verkocht met de beeltenis van Lionel Messi en de tekst Que Miras Bobo erop. Dat is wat de Argentijnse ster tijdens een interview na de wedstrijd naar Wout Weghorst riep, die op een afstandje stond te wachten en graag het shirt van Messi wilde hebben, en 'wat kijk je, idioot' betekent. De spullen van de vrouw en de muurschilderingen die in Argentinië zijn gemaakt leidden tot hilariteit aan de tafel bij de NOS, maar niet bij Van der Vaart.

"Jullie lachen er nu om, maar buiten het feit dat we door hen zijn uitgeschakeld irriteert het me vreselijk", reageerde de voormalig aanvallende middenvelder. "Wij laten dit hier zien, nou, leuk zeg. Ik vind dat hij (Messi, red.) zich respectloos opstelt naar zijn collega's en naar Louis van Gaal. We weten dat Van Gaal door een moeilijke periode gaat. Dat krijgen ze daar niet mee, maar als hij een keer iets zegt horen ze het wel en zijn ze allemaal van slag." Daarmee doelde Van der Vaart op de gezondheidssituatie van Van Gaal en de opmerkingen van de bondscoach over Messi en de strafschoppen.

De quotes van Van Gaal motiveerden de Argentijnen voor de wedstrijd en ook bijna een week na de kwartfinale wordt er in het Zuid-Amerikaanse land nog volop gesproken over de gebeurtenissen tijdens en na de confrontatie. Er werd zelfs een liedje gemaakt met Que Miras Bobo erin verwerkt. Daar kon Van der Vaart wel nog om glimlachen, hoewel hij wel snel naar een ander onderwerp wilde. "Dit is wel leuk. Maar ik zit hier toch in een Nederlands programma? Het lijkt wel alsof ik in Argentinië op tv ben."