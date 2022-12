Danny Makkelie krijgt slecht nieuws en ziet WK-finale aan zich voorbijgaan

Donderdag, 15 december 2022

Danny Makkelie zal dit WK geen wedstrijd meer fluiten. De FIFA heeft Szymon Marciniak aangesteld als scheidsrechter voor de eindstrijd tussen Argentinië en Frankrijk op zondagmiddag, terwijl Abdulrahman Al-Jassim uit Qatar de troostfinale tussen Marokko en Kroatië in goede banen moet zien te leiden. Makkelie kan daarom direct zijn koffers pakken: voor de Nederlander zit het WK erop.

Het zal voor Makkelie een grote teleurstelling zijn. De arbiter leek er goed op te staan bij de FIFA en floot de groepswedstrijden Spanje - Duitsland (1-1) en Argentinië - Polen (2-0). Makkelie was bij één controversieel moment betrokken: de scheidsrechter kende op advies van VAR Pol van Boekel een discutabele penalty toe aan Lionel Messi, die de handschoen van doelman Wojciech Szczesny in het gezicht kreeg.

Makkelie bleef tot het eind in de pool van scheidsrechters die kans maakten op het leiden van de WK-finale, ook omdat Nederland de halve finale niet wist te bereiken. Toch sprak het verloop van het toernooi niet in het voordeel van Makkelie. Na de tumultueuze zege van Argentinië in de kwartfinale tegen Oranje (2-2, winst na strafschoppen) zou het aanstellen van de Nederlander voor de WK-finale uiterst gevoelig liggen in het Zuid-Amerikaanse land.

Marciniak zorgt met zijn aanstelling voor een primeur. Nooit eerder leidde een scheidsrechter uit Polen de finale van een WK. De arbiter floot op het wereldkampioenschap eerder het groepsduel tussen Frankrijk en Denemarken (2-1) en de achtste finale tussen Argentinië en Australië (2-1). De Engelsman Anthony Taylor, die net als Makkelie nog in de race was, kan eveneens zijn koffers pakken. De finale van het WK in 2018 tussen Frankrijk en Kroatië (3-1) stond overigens onder leiding van de Argentijn Néstor Pitana.