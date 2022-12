Ook Ibrahimovic ziet doorgestoken kaart op WK: ‘Het is al een tijdje duidelijk’

Donderdag, 15 december 2022 om 14:06 • Guy Habets

Zlatan Ibrahimovic denkt dat het al heel lang vaststaat wie zondag wereldkampioen wordt in Qatar. Dat zegt hij tegen GOAL. De Zweedse aanvaller heeft de wedstrijden op het WK met interesse gekeken, maar denkt nu al te weten dat Argentinië in het Lusail Stadium met de beker zal pronken. Volgens Ibrahimovic heeft de FIFA namelijk al besloten dat Lionel Messi wereldkampioen moet worden.

Vooral de knock-outwedstrijden op dit WK zorgden voor de nodige controverse. Na de kwartfinales, waarin Messi en co na strafschoppen van Nederland wonnen en de Portugezen uit het toernooi werden gewipt door Marokko, liet Pepe al optekenen dat hij de FIFA ervan verdenkt Argentinië een vrijgeleide naar de finale te geven. Hij vond dat de scheidsrechter die zijn land had gekregen, een Argentijn, een dubieuze rol speelde.

Na de halve finales, waarin Kroatië verslagen werd door la Albiceleste, gooiden Kroatische media en zelfs president Zoran Milanovic ook olie op het vuur. Zij vonden de strafschop, veroorzaakt door keeper Dominik Livakovic na een overtreding op Julián Álvarez, onterecht. "Nu gaat niemand Argentinië meer aanmoedigen, want ze hebben al drie verzonnen strafschoppen gehad", liet de president van Kroatië onder meer weten.

Ibrahimovic kan zich dat goed voorstellen. De Zweedse spits van AC Milan vindt dat er dit WK te veel toevalligheden plaatsvinden. "Ik denk dat er al vastgelegd is wie het wereldkampioenschap moet winnen", doelt hij in gesprek met GOAL op Messi en de verschillende strafschoppen die de sterspeler van de Argentijnen dit toernooi al te nemen kreeg. "Messi zal er wel met de winst vandoor gaan en ik denk dat het al een tijdje bekend is dat hij dit moet winnen."