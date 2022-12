Peter Bosz reageert op vraag over Ajax: ‘Het klinkt prachtig wat hij zegt’

Donderdag, 15 december 2022 om 13:16 • Guy Habets • Laatste update: 13:19

Peter Bosz heeft in gesprek met Voetbal International over de huidige situatie bij Ajax gesproken. De clubloze oefenmeester, die in het seizoen 2016/17 de scepter zwaaide in de Johan Cruijff ArenA, is het niet eens met de kritiek op de Amsterdammers dat ze alleen maar kunnen aanvallen. Bosz stelt dat Alfred Schreuder, de trainer van Ajax, daar te realistisch voor is.

Onlangs liet Hedwiges Maduro optekenen dat Ajax een one trick pony is. Hij stelt dat de regerend landskampioen maar blijft aanvallen, ook wanneer er in de slotfase een kleine voorsprong verdedigd zou moeten worden. "Dat heeft dit seizoen echt al punten gekost", stelde de analist en huidig assistent-trainer van Almere City in gesprek met VI. Bosz is het niet eens met de conclusie van Maduro.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"'Daar kan Hedwiges niet over oordelen", reageert Bosz. "Ik ken Alfred Schreuder, dat is een realistische coach die de boel echt op slot gooit als het nodig is. Maar neem Edin Terzic, de trainer van Borussia Dortmund. Ik heb zo vaak gezien dat ze in de slotfase met mazzel voor komen. Direct haalt hij dan een spits eraf en gooit hij er een verdediger bij. Weet je hoe vaak ze nog een goal tegen hebben gehad? Heel vaak. Dat vind ik heerlijk. In Nederland roept ook iedereen: waarom heb je je niet aangepast om de voorsprong te verdedigen? Nou, daarom dus."

De coach, die in hetzelfde interview hintte op een spoedige aanstelling bij een buitenlandse club, stelt dan ook dat de aanvallende aanpak volgens hem de beste optie is voor Ajax. "Het klinkt prachtig wat Maduro zegt, maar het is een fabel. Als je de overhand hebt en de tegenstander komt nauwelijks bij je keeper waarom zou je dat dan veranderen? Zak je in, dan geef je het initiatief weg, de tegenstander pompt de ballen erin met de kans dat die een keer goed valt."