Ernstige rellen in Frankrijk en België: 14-jarige jongen komt om het leven

Donderdag, 15 december 2022 om 12:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:02

Na de halve finale op het WK tussen Frankrijk en Marokko (2-0) is het tot ongeregeldheden gekomen in België en verschillende Franse steden. Een veertienjarige jongen kwam onder een auto terecht en bezweek aan zijn verwondingen. In totaal werden in heel Parijs 115 mensen opgepakt, meldt televisiezender BFMTV. In Frankrijk waren meer dan 100.000 politieagenten op de been om de orde te bewaken. In Nederland bleef het, vergeleken met de groepswedstrijden, relatief rustig.

Meteen na de uitschakeling van de Marokaanse nationale ploeg trokken boze fans de straten op om hun onvrede te uiten. In Frankrijk leek het aanvankelijk uit te draaien op feest vanwege de knappe prestaties van het Noord-Afrikaanse land, maar al snel sloeg de stemming om. Onder meer in Lyon, Parijs en Cannes moest de oproerpolitie in actie komen. Aanhangers van Frankrijk en Marokko zochten de confrontatie en beschoten elkaar met vuurwerk. Ook de politie werd bekogeld met vuurwerk.

Een veertienjarige jongen kwam tussen alle ongeregeldheden om het leven. Op beelden die op internet circuleren is te zien hoe de jongen wordt aangereden door een auto. Als de bestuurder van de auto wordt aangevallen door een groep Marokkaanse fans, besluit hij zijn wagen plots om te draaien. Bij zijn poging om te vluchten neemt hij de jongen mee. Ook een andere man raakt daarbij gewond. Voor zover bekend is de bestuurder van de auto nog altijd voortvluchtig. Het voertuig is gevonden en in beslag genomen.

Ook in Nederland was het korte tijd onrustig. Nederlandse Marokkanen trokken onder meer in de Haagse Schilderswijk de straat op om hun onvrede te uiten over de uitschakeling. Ook in de Amsterdamse wijk Osdorp kwam het tot ongeregeldheden. Er werd een noodbevel afgekondigd in de omgeving van de straat Tussen Meer en de Mobiele Eenheid moest optreden, schrijft de NOS. Op andere plekken in het land bleef het tamelijk rustig en waren meer agenten dan supporters te zien. Drie minderjarigen zijn opgepakt voor het afsteken van zwaar illegaal vuurwerk.