‘Als jullie van een topclub winnen, regel ik een bus vol met prostituees’

Donderdag, 15 december 2022 om 12:33 • Guy Habets • Laatste update: 12:37

Silvio Berlusconi, voormalig minister-president van Italië en de eigenaar van AC Monza, heeft voor ophef gezorgd. Ten overstaan van sponsoren, staf en spelers van de club beloofde hij 'een bus met prostituees' naar de kleedkamer te sturen als Monza dit seizoen van een topclub in de Serie A weet te winnen. Die mededeling werd met een applaus ontvangen.

Monza debuteert dit seizoen op het hoogste niveau in Italië en doet dat tot dusver zeer verdienstelijk. De promovendus staat veertiende en heeft al een gat van negen punten geslagen met de degradatiezone. Toch hoopt Berlusconi op meer. De eigenaar van de club, die in het verleden minister-president van Italië én eigenaar van AC Milan was, hoopt dat zijn spelers er dit seizoen nog in slagen om een topclub te verslaan.

Dat liet de 86-jarige Berlusconi tijdens een receptie met sponsoren, spelers en staf op geheel eigen wijze weten. "De club heeft een goede trainer die onze spelers weet te raken en te motiveren, maar ik heb besloten zelf ook nog een stukje extra motivatie toe te voegen", begint hij zijn verhaal. "Ik heb tegen de spelers gezegd dat als ze van Milan, Juventus of een andere topclub winnen, dat ik dan een bus vol met prostituees naar de kleedkamer laat komen." Die uitspraak leverde gejuich en applaus op.

Dat leverde veel ophef op in Italië. Criticasters stelden dat Berlusconi met vrouwonvriendelijke opmerkingen veel te ver was gegaan, maar de eigenaar van Monza zelf liet later optekenen dat hij teleurgesteld was in het 'gebrek aan humor' bij de Italianen. In het verleden raakte Berlusconi zelf in opspraak omdat hij seksfeestjes organiseerde in zijn eigen huis. Tenminste één keer was daar een minderjarige vrouw bij aanwezig. Berlusconi werd destijds wel vrijgesproken.