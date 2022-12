Tchouaméni leert niet van Van Gaal en doet gewaagde uitspraak omtrent Messi

Donderdag, 15 december 2022 om 11:44 • Wessel Antes • Laatste update: 12:11

Waar Lionel Messi volgens Antoine Griezmann nog altijd de beste speler ter wereld is, houdt Aurélien Tchouaméni er een andere mening op na. De middenvelder van Frankrijk werd na afloop van de halve finale tegen Marokko (2-0 winst) geconfronteerd met een uitspraak van Griezmann, waarna hij zelf overtuigend Kylian Mbappé tot de beste speler ter wereld bombardeerde. “En zondag zal hij dat bewijzen.”

Griezmann speelde bij Barcelona een korte periode samen met Messi en heeft nog steeds veel respect voor de 35-jarige Argentijn, zo blijkt uit zijn interview met L'Équipe. “Messi is op dit moment de beste speler ter wereld. Elk team met Messi is van een totaal andere orde.” Tchouaméni is het daar niet mee eens. “In mijn ogen is Kylian Mbappé de beste speler ter wereld. En zondag zal hij dat bewijzen”, aldus de middenvelder van Real Madrid.

Tchouaméni is overigens van mening dat het niet alleen over de twee wereldsterren van Paris Saint-Germain moet gaan in aanloop naar de WK-finale tussen Frankrijk en Argentinië. “Het zijn twee ongelooflijke spelers, maar de wedstrijd wordt gespeeld door 22 spelers. Deze finale is een droom voor mij. Het is ongelooflijk, ook omdat we spelen tegen de geweldige Messi.” De 22-jarige controleur laat zich dit toernooi voor het eerst zien op een mondiaal podium. Bij Frankrijk is Tchouaméni dit WK een van de belangrijkste schakels.

Messi bleek na de kwartfinale tegen Oranje (2-2, 3-4 na penalty’s) gefrustreerd te zijn over uitspraken van Louis van Gaal, die tijdens de voorbereidende persconferentie op het duel onder meer aangaf dat een elftal zonder bal weinig aan Messi heeft. Na zijn doelpunt, assist en de gewonnen strafschoppenserie liep de sterspeler met een ‘babbelgebaar’ op Van Gaal af. Vervolgens reageerde hij voor de camera van de FIFA ook gepikeerd. “Van Gaal zegt dat hij goed voetbal speelt, maar hij brengt alleen lange spelers in en slaat het middenveld over.”