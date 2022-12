Toine van Peperstraten: ‘Ik was bang dat ze me van tv zouden halen’

Wie aan Toine van Peperstraten denkt, denkt al snel aan het moment dat hij zijn afscheid aankondigde op de nationale televisie bij Studio Sport. De presentator barstte in tranen uit, een fragment dat door de mannen van Veronica Inside gebruikt werd om de draak te steken. In gesprek met podcastserie PodBast van Bastiaan Meijer blikt Van Peperstraten terug op dat moment en zegt hij te hebben gevreesd voor zijn baan als televisiepresentator.

Volgens Van Peperstraten is onlangs aangegeven dat het fragment van zijn huilbui niet meer gebruikt mag worden op televisie. "Ik was verbaasd dat VI dat zomaar kon gebruiken. Later hoorde ik pas dat dat helemaal niet zomaar mocht. Ze moesten ervoor betalen", aldus Van Peperstraten, die spreekt van een vooropgezet plan. "Zij waren aan het zoeken om ons (FoxSports, red.) kleiner te maken. Dat kwam allemaal een beetje bij elkaar, waardoor zij konden fitten op Fox en mij."

Van Peperstraten had ook voor dat bewuste moment al in de gaten dat bij VI aan karaktermoord werd gedaan. "Ik hoorde in stadions al veel te lang exacte teksten die Van der Gijp zei. Dat ik dacht: je weet helemaal niet wat je zegt. Zij waren op bepaalde spelers aan het zagen en dat werd overgenomen in de stadions. Het is allemaal napraterij. Dat is soms best gevaarlijk. Ik kan best wel zeggen dat ik redelijk wat humor heb. En bij humor hoort zelfspot. Dat heb ik. Maar dat werd een beetje weggenomen doordat er al zoveel grappen over werden gemaakt."

In zijn tijd bij Studio Sport vreesde Van Peperstraten even van de buis gehaald te worden. "Ik ben heel langzaam opgeleid bij Studio Sport. Maar de autocue lezen ging mij niet altijd even goed af", aldus de presentator. "Dat ging heel moeizaam. Ik versprak mij een keer, en prompt nog een keer. En als het een beetje tegenzat nog een keer. Dat heb ik een fase gehad, dat ik dacht: ik word ieder moment van de buis gehaald. Ik had het niet meer. Het viel niet alleen mij op, het viel ook de kijkers en de leiding op."

Onzeker

Van Peperstraten erkent dat hij altijd een bepaalde mate van onzekerheid met zich mee heeft gedragen. "Zo van: wat ik doe, kan iedereen. Dat gevoel heb je altijd wel een keer. Dan kun je beter heel goed zijn in iets specifieks. Soms zeg ik weleens dat ik eigenlijk een acteur ben die al jarenlang de sportpresentator speelt. En iedereen gelooft mij", aldus Van Peperstraten, die naar eigen zeggen 'een ramp' moet zijn geweest voor leidinggevenden. "Ik was zo gemotiveerd. Ik zat te kloppen op de deur, waardoor het lastig was om iedereen tevreden te houden."