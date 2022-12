Feyenoord neemt definitief besluit over opvolging Arnesen en toekomstig beleid

Donderdag, 15 december 2022 om 10:42 • Wessel Antes • Laatste update: 10:54

Feyenoord gaat niet meer op zoek naar een nieuwe technisch directeur, zo heeft algemeen directeur Dennis te Kloese laten weten in een uitgebreid interview met RTV Rijnmond. Na het vertrek van Frank Arnesen liet de Stadionclub al doorschemeren te denken aan een aanpassing van de organisatiestructuur. Nu bevestigt Te Kloese dat Feyenoord dit besluit definitief heeft genomen. Verder benadrukt hij dat er deze transferwindow weinig gaat gebeuren in De Kuip.

Te Kloese onthult waarom Feyenoord nog niet veel actie heeft ondernomen sinds het vertrek van Arnesen. “Er komt geen nieuwe technisch directeur, we hebben gekozen om voortaan met de functie van technisch manager te werken.” Wie die functie gaat bekleden in Rotterdam-Zuid, is nog niet bekend. “Nu overhaast iemand aanstellen omdat er in januari een transferperiode aankomt, vind ik niet goed. We verwachten ook niet heel veel mutaties in de komende maand.”

Net als afgelopen zomer zal Te Kloese in januari zelf de transfers bij Feyenoord afhandelen, in samenwerking met de scouting. De algemeen directeur zegt zelf dat deze situatie niet voor een hiërarchische machtspositie zorgt binnen de club. “Nee, dat zou niet goed zijn voor de club. Ik denk dat alle besluiten en beslissingen binnen de club breed gedragen worden. Daar hebben wij onze processen voor.”

Afgelopen zomer liet Te Kloese de kassa flink rinkelen in De Kuip. De verkoop van onder meer Luis Sinisterra, Marcos Senesi, Tyrell Malacia en Fredrik Aursnes leverde de club minstens zeventig miljoen euro op. Wel gaf Feyenoord zelf minstens 38 miljoen euro uit aan inkomende transfers volgens Transfermarkt.com. Met name het aantrekken van Dávid Hancko zorgt voor een potentiële goudmijn: de Slovaak werd voor slechts zes miljoen euro weggekocht bij Sparta Praag en heeft zich geruisloos in de basiself van Arne Slot gespeeld.