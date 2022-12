Weghorst stond niet op papier om vrije trap van Koopmeiners te ontvangen

Louis van Gaal heeft een boekje opengedaan over de plannen in de kwartfinale tegen Argentinië. Het Nederlands elftal kwam knap terug van een 2-0 achterstand, maar moest uiteindelijk buigen in de strafschoppenserie. Met name over de ingestudeerde vrije trap van Teun Koopmeiners wordt veel nagesproken. De middenvelder van Atalanta besloot de bal in te spelen op Wout Weghorst, maar dat was niet het oorspronkelijke idee.

Volgens Van Gaal was het namelijk niet de bedoeling dat Weghorst de bal zou afronden. Memphis Depay moest het eindstation zijn, maar omdat de aanvaller van Barcelona al was gewisseld ten tijde van de vrije trap, werd er doorgeschakeld naar plan B. "De vrije trap was eigenlijk voorbereid op Memphis", geeft Van Gaal te kennen bij Mundo Deportivo. "Hij presteert perfect met zijn rug naar het doel van de tegenstander. Hij moest een schijnbeweging naar rechts maken en dan met links afronden."

2-2! Met een fantastische variant tovert Oranje een verlenging uit de hoge hoed #NEDARG #WK2022https://t.co/4OjQG5ftHx pic.twitter.com/3ytGo5vhIr — NOS Sport (@NOSsport) December 9, 2022

Maar het werd dus Weghorst. Heel veel plezier beleefde Oranje alleen niet aan de treffer, daar Argentinië het duel na strafschoppen besliste. Van Gaal komt in gesprek met de Spaanse sportkant ook kort terug op het akkefietje met Lionel Messi. De sterspel maakte onder meer een praatgebaar met zijn handen. "Ik heb Messi helemaal niet bekritiseerd, maar ik merkte gewoon op dat we hem in 2014 hebben platgelegd doordat we de bal niet naar hem lieten gaan", aldus de afzwaaiend bondscoach. "Maar de Argentijnse pers heeft het verkeerd geïnterpreteerd."

Ook over het optreden van scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz heeft Van Gaal geen goed woord over. De Spanjaard gaf een recordaantal van achttien gele kaarten en liet het duel verschillende keren ontsporen. "Hij heeft de hele wedstrijd gesproken met verschillende Argentijnen, terwijl hij met eigenlijk niemand van ons sprak", aldus Van Gaal. Lahoz kende dertig vrije trappen toe aan Argentinië. Oranje kreeg er vijftien. "Dat komt helemaal niet overeen met de hardheid waarmee werd gespeeld door beide ploegen."