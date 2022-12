‘Het was geen grote verrassing dat ik niet bij de selectie voor het WK zat’

Donderdag, 15 december 2022 om 09:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:02

Met het aanstaande vertrek van Daley Blind lijkt voor Owen Wijndal niets een basisplek nog in de weg te staan bij Ajax. De van AZ overgekomen linksback kent een moeilijk eerste halfjaar, maar is vastberaden om te slagen in Amsterdam. In gesprek met Voetbal International blikt Wijndal terug op zijn eerste maanden en laat hij kort zijn licht schijnen op het WK van het Nederlands elftal. Dat hij zelf niet tot het definitieve keurkorps van bondscoach Louis van Gaal behoorde kwam voor hem niet als een grote verrassing.

Wijndal beleefde naar eigen zeggen 'ups en downs' in zijn eerste halfjaar bij Ajax. "De voorbereiding verliep goed en over de eerste duels was ik ook niet ontevreden. Maar daarna raakte ik al snel geblesseerd. Fit worden, minuten maken, en tegen Rangers volgde een nieuwe kans. Maar toen raakte ik weer geblesseerd", aldus de linksback. "Vooral de manier waarop was bijzonder onfortuinlijk, met dat veld in Glasgow dat opeens afloopt, waardoor ik door mijn enkel ging. Nu is dat weer genezen en zit ik voor mijn gevoel weer in een stijgende lijn. Ik voel het vertrouwen van de trainer. Ik praat ook veel met hem, ik voel dat hij het beste met me voor heeft."

Aanpassingsproblemen heeft Wijndal nooit gehad. "Ik voelde me al snel thuis bij Ajax. Natuurlijk is het systeem iets anders, dat is even aanleren, maar verder gebeurt alles met dezelfde gedachte. Qua denkwijze zie ik dus veel parallellen: de intentie om aan te vallen, het druk zetten. Het enige grote verschil is denk ik de grootte van club. Bij Ajax is alles keer tien. Op het veld, buiten het veld, alles. Bij AZ kon je drie keer achter elkaar verliezen, dan werd het een heel klein beetje onrustig. Bij Ajax is het al onrustig als je wint, maar het voetbal niet goed genoeg is. De lat ligt zo hoog, je moet presteren. Dat vind ik ook wel mooi, word je ook alleen maar beter van. Het is ook nieuw voor me."

Doordat hij bij Ajax niet de onbetwiste nummer één was op de linksbackpositie, zag Wijndal zijn kans op een WK wel in rook opgaan. Van Gaal koos uiteindelijk voor Tyrell Malacia en Daley Blind in de definitieve WK-selectie. Uitgerekend laatstgenoemde maakt nu de weg voor hem vrij bij Ajax met zijn ingewilligde transferverzoek. "Natuurlijk hoopte ik op het WK, dat lijkt me logisch", aldus Wijndal. "Je hoopt er altijd op, maar ik weet ook hoe de afgelopen maanden hier zijn verlopen en het was dan ook geen grote verrassing dat ik niet bij de selectie voor het WK zat. Daarna zijn we even vrij geweest, maar ook weer snel gaan trainen bij Ajax."

Gakpo

Wijndal was niet de enige Ajacied die ontbrak in Qatar. Ook Devyne Rensch en Brian Brobbey kwamen niet door de voorselectie. "Je zou denken dat niet alleen ik, maar ook jongens als Rensch en Brobbey het moeilijk zouden hebben, maar eigenlijk was daar helemaal geen sprake van", aldus Wijndal. "We hebben een goed en lekker trainingskamp in Spanje gehad, waar een positieve sfeer hing. Tussendoor pikte ik wel wat WK-potjes eruit, maar lang niet alles. Voor Oranje ging ik wel zitten, tuurlijk, die jongens ken ik ook. Neem iemand als Cody Gakpo, met wie ik heel goed kan opschieten. Ik vond het echt geweldig om hem te zien schitteren. Dat gun ik hem enorm, net als de andere jongens."