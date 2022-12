Streppel verlaat Roda en verrast met plotselinge terugkeer bij oude liefde

Donderdag, 15 december 2022 om 09:22 • Wessel Antes • Laatste update: 09:24

Jurgen Streppel neemt afscheid als trainer van Roda JC, zo laat de club weten in een persbericht. De 53-jarige Vorstenaar gaat bij Helmond Sport een functie als technisch directeur bekleden. De Limburgse club werd een aantal dagen geleden ingelicht met de wens van Streppel om de overstap te maken en heeft besloten om hem te laten gaan. In het persbericht laat algemeen directeur Jordens Peters wel optekenen dat hij is overvallen door het besluit.

Roda schrijft in het statement dat er na de wedstrijd tegen PEC Zwolle aanstaande vrijdag definitief afscheid wordt genomen van een gewaarde trainer, die in relatief korte tijd bij de club positief zijn stempel op het elftal en de prestaties heeft weten te drukken. De nummer negen van de Keuken Kampioen Divisie bedankt Streppel voor zijn inzet, maar laat ook doorschemeren de situatie lichtelijk te betreuren.

“Uiteraard respecteren we het besluit van Jurgen, maar het overviel ons natuurlijk wel”, aldus Jordens Peeters. “We waren nog lang niet op elkaar uitgekeken en hadden een duidelijke ambitie waar te maken.” Volgens de algemeen directeur is er een hoop veranderd onder leiding van Streppel. “De regio staat weer achter de club en daar had Jurgen een belangrijk aandeel in. We zijn Jurgen daar zeer erkentelijk voor en gaan nu alles doen om op de best mogelijke manier zijn opvolging in te richten.” Wie het stokje overneemt bij Roda is dus nog onduidelijk.

Streppel zelf heeft in het persbericht ook een korte verklaring gegeven voor de ‘enorm moeilijke beslissing’ die hij heeft genomen. “We hebben hier de laatste jaren mooie stappen voorwaarts gemaakt en hebben het volste vertrouwen om Roda JC weer terug te brengen naar waar het hoort. Nu klopt Helmond Sport op de deur, een club met vergelijkbare ambities en uitdagingen. Uiteraard speelt mijn nieuwe functie een belangrijke rol, maar als ik compleet eerlijk ben, is het ook voor een deel een gevoelskwestie. Ik kon het aanbod van mijn oude club dan ook niet weerstaan. Graag wil ik iedereen enorm bedanken voor het vertrouwen en de fijne tijd bij deze geweldige club.’