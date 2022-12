Pispaaltjes bij Oranje beschermd: ‘Zij worden altijd als eerste aangepakt’

Donderdag, 15 december 2022 om 09:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:22

Voor de laatste keer kroop presentator Justus Dingemanse woensdagavond achter de microfoon om met twee gasten de prestaties van de Oranje Leeuwen en de Leeuwen van de Atlas te bespreken. Ditmaal namen 113-voudig futsal-international Mohamed Attaibi en voetbalvlogger Mounir Boualin plaats in de analistenstoel. Zij zagen onder meer hoe Marokko met 2-0 onderuitging in de halve finale tegen Frankrijk. Ook werd er kort teruggeblikt op de WK-prestaties van het Nederlands elftal.

Attaibi heeft bij Marokko genoten van Sofyan Amrabat en ziet de middenvelder wel slagen bij een Engelse topclub. "Wat hij heeft laten zien dit WK, dat is belachelijk goed. Hij heeft een enorme drive, echt een powerhouse. Ik zie hem wel in de top van de Premier League als balafpakker en kartrekker op het middenveld." Voor Cody Gakpo geldt dat niet volgens Attaibi. "Ik twijfel vanwege de tegenstand die ze hebben gehad. Als hij zich had onderscheiden tegen Argentinië zou ik zeggen 'ja'. Maar gezien deze tegenstanders mag je verwachten dat hij doelpunten maakt en een goede wedstrijd speelt."

De futsalspeler ziet Gakpo liever nog een half jaar bij PSV blijven. "Ik vond hem niet sterk in de voorronde van de Champions League. Dat was eerder een graadmeter dan de landen die Oranje heeft getroffen op het WK." Attaibi vindt het verder jammer dat Arnaut Danjuma niet is meegenomen door bondscoach Louis van Gaal. "Ze hebben de gok genomen met Memphis Depay. Hij is de toekomstige topscorer aller tijden, die moet je altijd meenemen, maar hij speelde heel ongelukkig. Hij heeft in principe drie dezelfde spitsen meegenomen met Weghorst, De Jong en Janssen. Ik had Danjuma er liever bij gezien in een 4-3-3-formatie."

Met het oog op de toekomst ziet Boualin een mooie toekomst weggelegd voor Xavi Simons. "Ik hoop dat Koeman ook een oplossing gaat vinden voor twee andere spelers, Marten de Roon en Teun Koopmeiners. Die hebben 0,0 toegevoegde waarde. Ik hoop dat daar een speler gaat opstaan." Attaibi vindt het te makkelijk om Koopmeiners en De Roon aan te pakken. "Dat zijn altijd de eerste spelers die worden aangepakt. Iedereen verwacht dat ze kunnen toveren, maar dat zijn jongens die één taak hebben. De bal afpakken en meters maken zonder bal. Het zijn niet de meest spannende spelers om naar te kijken, maar ze zijn wel heel belangrijk voor het team."