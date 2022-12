Ghoochannejhad baalt van specifiek WK-moment: ‘Heel ver van de realiteit’

Voormalig spits Reza Ghoochannejhad was woensdagavond te gast in het programma De Oranjewinter om te praten over de erbarmelijke omstandigheden in Iran. De selectie van het land zong uit protest niet mee met het volkslied voor het eerste WK-groepsduel met Engeland (6-2 nederlaag), maar hield zich daarna vrij afzijdig van statements. Ghoochannejhad vindt het niet gek dat de Iraanse internationals momenteel weinig laten horen, maar is wel teleurgesteld over één specifiek moment op het WK: de manier van juichen na de overwinning op Wales (0-2).

“Ik maak me niet zo zeer druk om de spelers van het Iraanse elftal, maar meer om de bevolking”, aldus Ghoochannejhad, die zelf 43 interlands voor Iran speelde. “Er was een hele discussie gaande in Iran dat er een boycot van het WK moest komen of dat er een statement gemaakt moest worden. Ik vind het te makkelijk om daar vanaf de zijlijn een oordeel over te vellen, daar ga ik niet over.”

Ghoochannejhad begint vervolgens wel over iets dat hij kwalijk vindt. “Wat ik heel teleurstellend vond is het feit dat zij zo uitbundig en uitzinnig waren na de winst op Wales, met alle respect, een van de slechtste ploegen op het WK. Ik vind dat je dan wel heel ver van de realiteit staat, als speler. Als er twee dagen voor die wedstrijd een oud-teamgenoot van je is opgepakt, als een soort afschrikmiddel tegen statements… Dan vind ik die vreugde en uitbundigheid, en het in de lucht gooien van de trainer, heel teleurstellend.”

De voormalig spits van onder meer PEC Zwolle en sc Heerenveen legt uit waarom de Iraanse bevolking zich tegen de internationals is gaan keren. Volgens Ghoochannejhad vindt men in Iran dat de selectie een stuk meer gebruik had kunnen maken van alle media-aandacht die het WK met zich meebrengt. "Dat viel bij de bevolking in het verkeerde keelgat. Daarom waren er heel veel tegenstanden van het Iraanse efltal. Veel mensen in Iran waren zelfs blij met de uitschakeling, hoe wreed en raar dat ook klinkt."

Hoofddoek

Mensen in Iran gaan al maanden de straat op, na de dood van Jina Mahsa Amini in september. Zij droeg haar hoofddoek niet goed volgens de religieuze moraalpolitie en werd volgens ooggetuigen mishandeld. De woede die ontstond over haar dood leidde tot protesten tegen het streng-islamitische regime, die hard werden neergeslagen. Vorige week werd voor het eerst een betoger in het openbaar opgehangen, maandag volgde een tweede demonstrant.