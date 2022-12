Speculaties over nieuwe trainer FC Utrecht: ‘Zijn naam ligt wat gevoelig’

Donderdag, 15 december 2022 om 08:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:42

Nu bekend is geworden dat Henk Fraser zijn ontslag heeft ingediend bij FC Utrecht, kan het speculeren over zijn opvolging beginnen. De 56-jarige oefenmeester vergreep zich afgelopen weekend aan aanvaller Amin Younes en heeft woensdag bij de clubleiding aangegeven niet meer door te willen. Bij WK Praat laten ze de namen van een aantal clubloze Nederlandse trainers vallen, onder wie Giovanni van Bronckhorst en Jaap Stam.

Volgens Kees Kwakman zou eigenaar Frans van Seumeren er goed aan doen om een belletje te wagen naar Dick Schreuder. De trainer van PEC Zwolle werd eerder ook al benaderd door FC Groningen, maar gaf de Trots van het Noorden nul op het rekest. "Ik lees overal dat ze Dick Advocaat op de lijst hebben staan, maar die is inmiddels voorzien. Ik denk dat Dick Schreuder zijn telefoon weer klaar kan leggen. Die is al vier keer gebeld door een club, waarschijnlijk nu weer."

Kwakman is van mening dat eigenaar Frans van Seumeren snel moet schakelen door Schreuder te benaderen. "Dan zijn de supporters van PEC Zwolle natuurlijk weer boos, want dan gaat hij weer in gesprek, maar bij Utrecht ligt meer potentie dan bij Groningen. Die club kan nog wel groeien. De randvoorwaarden zijn daar heel erg goed. Bij Groningen ook wel trouwens, maar bij Utrecht is net iets meer mogelijk. Ik weet alleen niet of Schreuder dat ziet zitten, die wordt zelf natuurlijk ook weer in een lastig parket gebracht."

Jan Joost van Gangelen laat de naam van Giovanni van Bronckhorst vallen. "Die is natuurlijk kort geleden ontslagen (bij Rangers, red.)...", aldus de presentator. "Maar Vitesse is voor Phillip Cocu ook een soort reddingsboei gebleken. Utrecht kan ook een reddingsboei zijn voor een grote naam. Jaap Stam bijvoorbeeld, Frank de Boer ligt wat gevoelig in Utrecht denk ik." Arnold Bruggink laat gekscherend de naam van Stijn Vreven vallen. Kwakman springt daarop meteen aan. "Die heeft het écht goed gedaan bij NAC. Dat vind ik helemaal geen slecht idee."