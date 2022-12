Trots overheerst bij Marokko: ‘Dit is het beste team wat we ooit hebben gehad’

Donderdag, 15 december 2022 om 07:09 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:42

Marokko kan met opgeheven hoofd terugkijken op het WK in Qatar. De ploeg van bondscoach Walid Regragui werd woensdagavond in de halve finale uitgeschakeld door Frankrijk. Wat rest zijn de onvergetelijke herinneringen. zo werd Marokko het eerste Afrikaanse land ooit in de halve finale van een WK. Zaterdag mag de ploeg zich een laatste keer tonen aan het mondiale podium, als de strijd om de derde plek wacht met Kroatië. Zaalvoetballer Mohamed Attaibi, samen met voetbalvlogger Mounir Boualin te gast in het programma Leeuwen van Voetbalzone, denkt dat ze bij Marokko uitkijken naar het duel met de Kroaten.

Marokko had tegen Frankrijk weinig in te brengen en kreeg al na vijf minuten een flinke tik te verwerken, toen Theo Hernández de Fransen op voorsprong zette. Invaller Randal Kolo Muani gooide het duel tien minuten voor tijd in het slot. Voor Marokko wacht zaterdag de troostfinale tegen Kroatië. "Ik denk dat ze bij Marokko wel zitten te wachten op de troostfinale", analyseert Boualin in gesprek met presentator Justus Dingemanse. "Derde op een WK, hè. Als iemand dat van tevoren had gezegd, had hij een dwangbuis gekregen. Nu is het even zuur, maar ik denk dat morgen alle koppen weer bij elkaar gaan om nog één keer te vlammen."

Ook Mohamed Attaibi is van mening dat de troostfinale zeer serieus wordt genomen door de Marokkanen. "Ik hoorde het een commentator van de NOS ook zeggen, dat niemand op die wedstrijd zou zitten te wachten. Nou, Marokko zit daar echt wel op te wachten hoor. Tuurlijk maakt het wat uit of je derde of vierde wordt. Als nummer drie krijg je gewoon een bronzen medaille. Er worden gewoon medailles uitgereikt", aldus de 113-voudig futsal-international. "Aan de andere kant is het natuurlijk een grote teleurstelling. Als je zo dichtbij bent, wil je altijd meer."

Bij Attaibi overheerst vooral de trots. De 35-jarige futsalspeler maakt een groot compliment naar de Marokkaanse voetbalbond en denkt dat er in de toekomst nog meer in het vat zit. "Als je ziet hoe ze de afgelopen jaren hebben gewerkt om ervoor te zorgen dat grote talenten een kans konden krijgen in de opleiding...", aldus Attaibi. "Er zijn heel veel jongens die uit de Marokkaanse competitie komen. Je ziet wat ze kunnen, ze hebben zichzelf laten zien. Ik denk dat de volgende generatie geïnspireerd is geraakt door dit Marokko. Dit is het beste team wat we ooit hebben gehad."