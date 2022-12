President Macron betreedt kleedkamer met speciale boodschap voor Amrabat

Woensdag, 14 december 2022 om 23:38 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:59

Emmanuel Macron is na afloop van de halve finale van het WK de kleedkamer van Marokko binnengelopen. De president van Frankrijk was zo diep onder de indruk van het spel van Sofyan Amrabat dat hij de middenvelder persoonlijk de complimenten wilde geven. “Jij was de beste middenvelder van het toernooi”, zou Macron gezegd hebben volgens Fabrizio Romano.

Na afloop maakte Macron van de gelegenheid gebruik om de kleedkamer van de Marokkaanse ploeg op te zoeken. De president werd toegelaten tot de ruimte en deelde de complimenten uit aan ‘de beste speler van het toernooi’: Amrabat. De leider van Frankrijk gaf van tevoren al aan dat hij bij een eventuele halve finale aanwezig zou zijn in Qatar, maar naar verluidt laat hij de finale schieten.

The President of France Emmanuel Macron joins the party in the France locker room ?????? pic.twitter.com/OYRq1tvUkx — FOX Soccer (@FOXSoccer) December 14, 2022

Na zijn bezoek aan het Marokkaans elftal betrad Macron eveneens de Franse kleedkamer. Onder meer het Amerikaanse FOX Soccer deelt beelden van de president, die deelneemt aan het uitbundige feest in de kleedruimte. Tijdens de wedstrijd waren de camera’s logischerwijs veelal op de leider van Frankrijk gericht en uit de beelden blijkt dat hij fanatiek meeleefde met het duel.

De wereldkampioen van 2018 was woensdagavond in de halve finale met 2-0 te sterk voor Marokko en speelt komende zondag de finale tegen Argentinië. Linksback Theo Hernández was al in de beginfase trefzeker en Randal Kolo Muani scoorde als invaller met zijn eerste balcontact. De Leeuwen van de Atlas streden voor elke meter, maar een nieuwe stunt bleef dus uit.