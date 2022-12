Willem van Hanegem vat WK samen: ‘Die gozer heeft Oranje gemist in Qatar’

Woensdag, 14 december 2022 om 23:22 • Mart van Mourik

Willem van Hanegem vindt dat het niveau van het WK 2022 relatief lager lag dan ‘vroeger’. De columnist van het Algemeen Dagblad schrijft dat hij niet onder de indruk is geraakt van het spel dat de teams op de mat legden in Qatar, al noemt hij wel enkele individuele uitblinkers. De Kromme is onder de indruk geraakt van onder meer Xavi Simons, Cody Gakpo, Jude Bellingham en Phil Foden, terwijl hij Georginio Wijnaldum als ontbrekende schakel zag bij Oranje.

“Al die mensen die maar hardop blijven roepen dat het voetbal een enorme evolutie heeft ondergaan: het zal allemaal wel”, zo opent Van Hanegem zijn column. “Maar wat ik de afgelopen weken heb gezien, zie ik volgens mij al jaren. Of gaan we vertellen dat Brazilië, Argentinië, Portugal en Frankrijk het ineens compleet anders hebben gedaan? Of dat ze fitter zijn dan vier of acht of twaalf jaar geleden? Het landenvoetbal was vroeger wel beter dan het clubvoetbal, denk ik. Dat is nu andersom.”

“Bij een WK hoop je altijd dat er leuke en bijzondere spelers opstaan”, vervolgt de oud-middenvelder. “Dat was zo, maar ze kwamen dit toernooi niet in busladingen tegelijk voorbij. Bij de Engelsen liep wat mij betreft de allerbeste speler. Jude Bellingham is echt een heerlijke voetballer. Geweldige techniek, mooie stijl, goed overzicht en loopvermogen. Ik was onder de indruk. Met Phil Foden, die we al wat langer kennen, hebben ze wel twee spelers die richting het EK van 2024 in Duitsland de regie in handen kunnen nemen.”

Tot slot trekt Van Hanegem zijn conclusies over de individuen van Oranje. “Bij Oranje liet Cody Gakpo zich natuurlijk zien. Die zal de komende jaren beter worden, daar geloof ik wel in. Dat geldt ook voor Jurriën Timber en uiteraard Xavi Simons. De rest van de spelers bij Oranje zijn toch jongens op een leeftijd die normaal gesproken hun top al hebben gehaald. Daar moeten dus weer jonge gasten bij komen, maar zoals ik al eerder schreef zou ik ook een terugkeer van de straks weer fitte Georginio Wijnaldum toejuichen. Die gozer hebben we toch gemist in Qatar.”